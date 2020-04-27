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Пик заражений или массовые протесты: что ждет Россию на майские праздники?

27.04.2020 22:30 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Россия обогнала Китай по числу заболевших COVID-19. Сейчас в стране зарегистрировано более 87 тысяч случаев коронавируса. Все это разбивает надежды властей на переход к плато после введения режима самоизоляции и на возвращение людей на рабочие места и к нормальной жизни. Не исключено, что ограничения придётся продлить, только во что это выльется – неизвестно. Сами жители устали без работы и своё недовольство высказывают во многих регионах. 

В режиме самоизоляции Россия живет уже пятую неделю. Все устали: об этом говорят и сами люди, это признают и в правительстве. Казалось бы, по расчетам экспертов, которые дают советы властям, все уже должно было бы идти на спад, но в Роспотребнадзоре накануне заявили: Москва только подходит к пику, в регионах он будет еще позже. Следовательно, в начале мая людей просят не сорваться и не нарушать режим самоизоляции. Т.е. официального объявления о продлении ограничительных мер не было, но в воздухе витает: не выходить из дома придется ещё и после 30 апреля. Для такого сообщения, конечно, придется тщательно подбирать слова и аргументы. Поводок цифровых пропусков, который месяц дает право лишь немногим выходить на улицу, уже превращается в натянутую струну, которая вот-вот лопнет.

Ведь обещали: самоизоляция поможет снизить рост заболеваемости, а по факту уже сегодня Россия – в лидерах по числу зарегистрированных случаев коронавируса. До плато (выхода на стабилизацию), говорят власти, еще нужно время. А у москвичей появляется только раздражение. Люди стали менее ответственно относиться к соблюдению ограничительных мер. Их даже не пугают большие штрафы. Денег, чтобы платить, у многих просто нет. Перед майскими праздниками мэрия еще раз попросила горожан по-хорошему: оставайтесь дома. 

Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы: «Пик заболеваемости, вероятнее всего, придется на ближайшие две-три недели. Именно вы находитесь на передовой, на вас ложится нагрузка по борьбе с вирусом. От нас с вами сегодня зависит, как Москва справится с пандемией. От всех». 

Слишком много ответственности, непомерные личные финансовые нагрузки и практически никакой помощи. Первыми запрос на социальную справедливость в ответ на запрет выходить из дома продемонстрировали в российских регионах. Митинги против ограничений прокатились по Владикавказу, Ростову-на Дону, Красноярску, Керчи. В выходные режим самоизоляции демонстративно нарушали и жители подмосковного Бутово. Они организовали стихийную многолюдную антикризисную вечеринку. Полиция, конечно, всех отправила по квартирам. Но в бизнес-среде говорят, что уже к лету страну может накрыть волна голодных бунтов.  

Дмитрий Потапенко, предприниматель, экономист: «Все умирает не одномоментно. Все начинает умирать, когда люди выйдут, особенно те, кто рассчитывал, что будет какой-то подъем бизнеса и увидят, что никакого подъема нет, а они уже набрали кредитов, долгов и всего остального. Еще будет хлеще». 

Пока о никаких серьезных послаблениях в России речи не идет. Напротив, в крупных городах готовят новые места для заболевших. За запертых в квартирах россиян пробуют вступиться сенаторы. Они предлагают разрешить хотя бы пенсионерам короткие прогулки по спискам и по очереди. 

Излишние ограничительные меры сейчас пытается смягчить и Совет по правам человека. На майские там предлагают отпустить россиян хотя бы на дачи, «на картошку». В условиях, когда в стране по примерным подсчетам работу могут потерять до 9 миллионов человек, это, считают эксперты, уже перестает быть развлечением, а становится одним из способов прокормиться. 

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Россия обогнала Китай по числу заболевших COVID-19. Сейчас в стране зарегистрировано более 87 тысяч случаев коронавируса. Все это разбивает надежды властей на переход...
 
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