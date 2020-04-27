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ВОЗ призывает отменять ограничительные меры из-за пандемии постепенно

28.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

ВОЗ призывает отменять ограничительные меры из-за пандемии постепенно

Ограничительные меры, которые ввели государства из-за пандемии коронавируса, надо отменять постепенно. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает ТАСС.

«Отмена мер должна идти медленно и быть хорошо спланирована, ситуация должна постоянно контролироваться, — отметил он. — Если же страны слишком быстро снимут ограничения, не исключена ситуация, что их потребуется ввести вновь».

Между тем, общее количество случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 3 млн.

По последним данным, заразились 3 млн 3 тыс. человек, умерли 6,92% из них — 207,8 тыс. Количество заразившихся выросло вдвое примерно за 18 дней.

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Ограничительные меры, которые ввели государства из-за пандемии коронавируса, надо отменять постепенно. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным...
 
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