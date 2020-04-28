28 апреля: самые важные новости о коронавирусе в Беларуси и мире за минувшие сутки

Источник материала: KYKY

К утру 28 апреля сумма зараженных коронавирусом по всему миру официально составила свыше трех миллионов человек; погибли – 210 тысяч, а излечились – почти 886 тысяч. Эти сведения получены благодаря американскому Университету Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по инфицированным:

США: 980 тысяч эпизодов инфекции;

Испания: 229,4 тысячи;

Италия: 199,4 тысячи;

Франция: 162,2 тысячи;

Британия: 158,3 тысячи.

А вот пятерка стран – лидеров по смертям:

США: 55,6 тысячи летальных исходов;

Италия: 27 тысяч;

Испания: 23,5 тысячи;

Франция: 23,3 тысячи;

Британия: 21,1 тысячи.

Уточнение. Цифры по заболеваемости, смертям и поправившимся от COVID-19 безбожно быстро устаревают. По этой причине некоторые из них мы опускаем. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке .

Как там

Всего на 27 апреля в России инфекцию подхватили 87147 человек. По этому показателю страна обогнала Китай, где официально известно о 83912 случаях COVID-19.

Китай, где официально известно о 83912 случаях COVID-19. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который успел и полежать в больнице, и попасть в реанимацию, и посидеть на карантине в западной резиденции, полностью преодолел болезнь и вернулся к работе.

к работе. В Китае из-за фактической заморозки туристической отрасли к концу марта навсегда закрылись десять тысяч туристических агентств. Ожидаемые убытки для отрасли в 2020 году составят три триллиона юаней (420 миллиардов долларов).

десять тысяч туристических агентств. Ожидаемые убытки для отрасли в 2020 году составят три триллиона юаней (420 миллиардов долларов). В 11-миллионом мегаполисе Ухане – родине коронавируса – в больницах больше нет пациентов c COVID-19. Однако о том, что все кончилось, рассуждать пока рано: у 20 человек тесты на инфекцию дали положительный результат, но симптомов еще нет. Всего под медицинским наблюдением 535 таких носителей.

пациентов c COVID-19. Однако о том, что все кончилось, рассуждать пока рано: у 20 человек тесты на инфекцию дали положительный результат, но симптомов еще нет. Всего под медицинским наблюдением 535 таких носителей. После эпидемии коронавируса турецкие отели откажутся от шведского стола. Это нужно, чтобы люди меньше сталкивались друг с другом. Турция планирует открыть страну для туристов уже в августе.

от шведского стола. Это нужно, чтобы люди меньше сталкивались друг с другом. Турция планирует открыть страну для туристов уже в августе. Первое государство заявило о победе над вирусом – и это Новая Зеландия: в самом начале эпидемии она ввела строгие ограничительные меры. По словам премьер-министра Джасинды Ардерн, стране «удалось избежать худшего» и остановить неконтролируемое распространение коронавируса.

Как у нас

По последней сводке от Минздрава, число заболевших COVID-19 в Беларуси достигло 11289. Умерли 75 пациентов, выздоровели 1740.

сводке от Минздрава, число заболевших COVID-19 в Беларуси достигло 11289. Умерли 75 пациентов, выздоровели 1740. На спасение экономики власти рассчитывают отвести до шести миллиардов долларов. Часть суммы привлекут от внешних кредиторов. Подробно расписали , как распределят деньги.

, как распределят деньги. Сингапурские ученые озвучили свой прогноз касательно эпидемии в Беларуси. По их предположению, для нашей страны поворотной датой будет 29 апреля, к 4 июня эпидемия завершится на 97%, к 16 июня – на 99%, а полностью – 14 августа.

свой прогноз касательно эпидемии в Беларуси. По их предположению, для нашей страны поворотной датой будет 29 апреля, к 4 июня эпидемия завершится на 97%, к 16 июня – на 99%, а полностью – 14 августа. В мужской монастырь в деревне Малые Ляды Смолевичского района – то самое место, куда Александр Лукашенко и его младший сын Николай заезжали на Пасху, – больше не пускают посетителей. Медики утверждают , в монастыре вирус нашли у двух человек, еще 55 человек – их контакты первого уровня. Однако Борисовская епархия это опровергает.

, в монастыре вирус нашли у двух человек, еще 55 человек – их контакты первого уровня. Однако Борисовская епархия это опровергает. Американская газета The New York Times выпустила материал, в которой попыталась объяснить, почему Лукашенко выгодно отрицать угрозу пандемии. Эксперты говорят, накануне выборов президент опасается бунтов обедневших беларусов.

материал, в которой попыталась объяснить, почему Лукашенко выгодно отрицать угрозу пандемии. Эксперты говорят, накануне выборов президент опасается бунтов обедневших беларусов. Япония закрыла въезд на свою территорию для граждан еще 14 стран, среди них Беларусь.

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Берегите себя и близких и знайте, что COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.

Вы также можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19 , платформа « Имена », Красный Крест ; ведется сбор денег на площадке MolaMola в разделе COVID-19. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.