Коронавирус в Беларуси и мире – сколько жертв и зараженных на 28 апреля

Источник материала: Новости Волковыска

✅ Всего в мире выявили более 3 млн случаев заражения уханьской заразой.

❎ Собрали последние новости по коронавирусу в Беларуси и мире на 28 апреля 2020-го.

Коронавирус сегодня преодолеет очередную психологическую отметку – количество выявленных случаев заражения по состоянию на 28 апреля составляет 3 020 117. При этом миллион зараженных китайским вирусом – это жители США.

Соединённые Штаты на первом месте и по количеству смертей от опасной болезни – более 55 000. Всего за четыре месяца, когда коронавирус начал свирепо атаковать мир, погибли более 209 000 человек.

Китайский коронавирус кровожадный и жестокий, его не останавливают границы и океаны. Людей, которые болеют Ковид-19, обнаружили в 185 странах.

Все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса, читайте в нашем материале.

Коронавирус в Беларуси – последние новости на 28 апреля

Обновляемые статистические данные по ситуации с коронавирусом COVID-19 в Беларуси. Количество зараженных на данный момент, а также общее количество подтвержденных случаев заражения, выздоровления и смерти.

Количество выявленных зараженных коронавирусом в Беларуси на 28 апреля

В Беларуси на 28 апреля зарегистрировано 11 289 человек с положительным тестом на инфекцию COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Сколько больных на коронавирус в Беларуси 28 апреля

За последние сутки прирост составил 826 человек.

За весь период распространения инфекции скончались от COVID-19 75 человека (плюс 3 за последние сутки). Погибшие пациенты параллельно страдали хроническими заболеваниями, которые были отягощены коронавирусной инфекцией.

Выздоровели и выписаны 1740 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Всего за время появления инфекции на территории страны проведено 153 845 тестов.

На сегодняшний день более 30 лабораторий занимаются проведением тестов на COVID-19. Они работают не только в государственных медицинских центрах, но и частных.

Для того чтобы коронавирусная инфекция не начала распространяться с невероятной скоростью, белорусов призвали не посещать кладбища на Радуницу. Желательно также не встречаться с пожилыми родственниками для того, чтобы не подвергать их риску.

На больших выходных все медицинские учреждения будут продолжать свою работу. Это необходимо для того, чтобы принимать новых пациентов с COVID-19, которых с каждым днем будет становиться больше.

Коронавирус – статистка заболевших по областям Беларуси

На брифинге представители Минздрава сообщили информацию по регионам (данные за 24 апреля):

Минск – 4090 случаев

Витебская область – 1935

Минская область – 1206

Гомельская область – 460

Могилевская область – 396

Гродненская область – 347

Брестская область – 339

Минздоровья предполагает, что ситуация по регистрации 300-400 случаев коронавируса в день сохранится в Беларуси еще 2-3 недели.

Карта заражения коронавирусом в Беларуси по городам

Коронавирус – статистика заболеваний в мире на 28 апреля

По данным университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 28 апреля в мире медики выявили 3 020 117 случаев инфицирования коронавирусом.

885 975 человек выздоровели от уханьской заразы. Всего в мире от коронавируса умерли 209 799 человек.

Топ-5 стран, в которых больше всего инфицированных:

США – 980 008 человека, умерли 55 637 человек; Испания – 229 422 человек, умерли 23 521 человек; Италия – 199 414 человек, умерли 26 977 человек; Франция – 162 220 человек, умерли 23 293 человека; Великобритания – 158 347 человек, умерли 21 092 человек.





статистика на 28 апреля / gisanddata.maps.arcgis.com

Наибольший прирост заболеваемости отмечен в России – 6198 новых заражений. Общее количество зараженных коронавирусом в стране составило 87 147 – таким образом, Россия обогнала Китай.

Было зарегистрировано 47 новых случаев смерти пациентов с коронавирусом, число жертв эпидемии увеличелось до 794 человек.

Коронавирус в Украине нашли уже у 9 009 человек. Число жертв болезни достигло 220 человек.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что вспышки COVID-19 продолжатся.

"Большинство стран все еще находятся на ранних стадиях эпидемий. Некоторые из стран, которые пандемия затронула первыми, теперь начинают фиксировать возрождение в случаях. Не заблуждайтесь: нам предстоит долгий путь. Этот вирус будет с нами долго", – сказал он.

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Ученые узнали, в каком случае выше всего риск заразиться коронавирусом

В общем и целом, ученым пришлось (по причине новых исследований) немного переоценить опасность заражения коронавирусом.





Китайский коронавирус чаще всего передается от зараженного другим людям за день до появления у него симптомов.

C таким заявлением выступил профессор Кристиан Дростен, который возглавляет Институт вирусологии берлинской университетской клиники Charité, сообщают западные СМИ.

Как отмечает ученый, коварность коронавируса Covid-19 состоит в его длительном инкубационном периоде. Ссылаясь на новейшие исследования и математические модели, Дростен утверждает, что 44% случаев заражения окружающих происходят еще до появления симптомов у носителя вируса.

"Инфицированные наиболее заразны за день до появления симптомов. При этом большая часть инфекционной активности заканчивается уже через четыре дня после появления симптомов. Если у кого-то в течение четырех дней были симптомы, он почти перестал быть заразным. А через неделю наличия симптомов он больше не заразен", – подытожил он.

В Британии у детей обнаружили загадочный синдром, связанный с Covid-19

У малолетних пациентов начинается воспалительный процесс.





В Британии резко возросло количество поступающих в больницу несовершеннолетних, у которых вместе с коронавирусом выявляют воспаление, и медики его связывают с Covid-19.

"Существует озабоченность, что у детей в Британии появляется новый связанный с Covid-19 воспалительный синдром, либо что это может быть другой, пока не идентифицированный патоген", – цитирует Daily Mail инструкцию для терапевтов.

По словам медиков, в большинстве случаев заболеваний у детей наблюдаются боли в животе, желудочно-кишечное расстройство и панкардит.

Как указано в анализе историй болезни, новый синдром напоминает болезнь Кавасаки и синдром токсического шока. Он может быть настолько серьезным, что маленьких пациентов помещают в реанимации.

Медиков предупреждают, что о всех детях с подобными симптомами необходимо сообщать вышестоящим органам.

Пока таких детей мало, но службу здравоохранения волнует тот факт, что данный синдром малоизучен. Врачи замечают его и у тех, кто не инфицирован Covid-19, поэтому к пациентам приковано особое внимание.

Коронавирус у животных: в Нидерландах эпидемия на фермах с норками

Два предприятия закрыли на карантин.





В Нидерландах на строгий карантин местные власти в городах Гермерт-Бакель и Лаарбек, в южной провинции Северный Брабант закрыли две фермы, где выращивают норок, поскольку животные заразились коронавирусом и диагноз подтвердил соответствующий тест.

Как сообщает Reuters со ссылкой на Минздрав Нидерландов, владельцы забили тревогу после того, как у норок появились симптомы Covid-19.

У животных были замечены признаки затрудненного дыхания и это послужило поводом для обращения к ветеринару.

Заразились норки от инфицированных коронавирусом работников, которые также болели и лечились от Covid-19.

В Минздраве заверили, что карантин строгий, поэтому вероятность дальнейшего распространения вируса среди людей или других животных на фермах минимальна.

Несмотря на меры безопасности, жителям соседних населенных пунктов посоветовали не приближаться к фермам на расстояние до 400 метров.

Специалисты отмечают, что норки стали первыми животными, у которых в Нидерландах диагностировали коронавирус.

Уточняется, что регионе, где расположены фермы с норками, произошла наиболее масштабная в стране вспышка коронавируса.