







Люди уже привыкли придерживаться установленных санитарных ограничений: брать еду в кафе навынос, готовить дома, соблюдать социальную дистанцию. В пример Абзалов привёл китайский город Ухань, который стал эпицентром пандемии. Сейчас там не регистрируют новых случаев заражения, однако малый и средний бизнес функционируют совсем не так, как до коронавируса.





— Берём [город] Ухань тот же самый: там открыли кафе, в этих кафе трафик, то есть люди, которые туда приходят, упал на 50 процентов, притом что все ограничения уже сняли. Знаете почему? Люди берут еду с собой и едят дома, потому что они к этому привыкли, потому что их к этому, соответственно, подталкивает власть, — сказал эксперт.





По его словам, в мире воцарит новая реальность, к которой нужно будет привыкнуть.





Напомним, что общее количество жертв болезни в мире приблизилось к отметке в 200 тысяч человек. Число инфицированных - три миллиона.