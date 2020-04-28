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Эксперт предсказал появление "новой нормальности" после эпидемии коронавируса

28.04.2020 08:36 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Люди уже не будут жить так, как жили в январе 2020 года, — их ждёт "новая послекоронавирусная нормальность". Об этом в эфире программы "60 минут" на канале "Россия-1" заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.



Люди уже привыкли придерживаться установленных санитарных ограничений: брать еду в кафе навынос, готовить дома, соблюдать социальную дистанцию. В пример Абзалов привёл китайский город Ухань, который стал эпицентром пандемии. Сейчас там не регистрируют новых случаев заражения, однако малый и средний бизнес функционируют совсем не так, как до коронавируса.

— Берём [город] Ухань тот же самый: там открыли кафе, в этих кафе трафик, то есть люди, которые туда приходят, упал на 50 процентов, притом что все ограничения уже сняли. Знаете почему? Люди берут еду с собой и едят дома, потому что они к этому привыкли, потому что их к этому, соответственно, подталкивает власть, — сказал эксперт.

По его словам, в мире воцарит новая реальность, к которой нужно будет привыкнуть.

Напомним, что общее количество жертв болезни в мире приблизилось к отметке в 200 тысяч человек. Число инфицированных - три миллиона.
 
 
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Люди уже не будут жить так, как жили в январе 2020 года, — их ждёт "новая послекоронавирусная нормальность". Об этом в эфире программы "60 минут" на канале "Россия-1"...
 
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