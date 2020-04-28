Радоница: что можно и нельзя делать в этот день









Какие запреты существуют в поминальный день на Радоницу

Во время Радоницы, происходящей от термина «радость», православные верующие должны помнить о том, что их родственники покинули этот мир, однако сейчас их души перешли в мир вечный. По этой причине на Радоницу не принято скорбеть, унывать и плакать о погибших.





Кроме этого, есть некоторые запреты в этот поминальный день:

не рекомендуется ссориться, обманывать;

обед в поминальный день необходимо проводить дома, а не у могилы, а также не стоит организовывать его с большим размахом;

не рекомендуется на могиле умерших родственников оставлять продукты и стопочку с алкоголем, лучше всего оставить лампаду и букет цветов;

беременной женщине не стоит посещать погост, особенно приходить туда с новорожденным ребенком;

запрещено организовывать развлекательные мероприятия.





На некоторых пунктах, перечисленных выше, нужно остановиться подробнее.





Священнослужители не одобряют, когда люди приносят на могилы продукты, лучше раздать их страждущим. По мнению священников, поминать умерших близких необходимо молитвенными словами и хорошими словами, а не алкогольными напитками.





Что разрешается делать на Радоницу









Согласно церковным устоям, на Радоницу необходимо вначале посетить церковь, где можно подать записку за упокой. В случае, когда на пути встретятся незнакомые люди, просящие милостыню, очень важно подать, можно даже пару монет. Хотя, как было перечислено выше, можно раздать им конфеты или домашнюю выпечку.





На могиле необходимо прочитать молитвенные слова или мысленно обратиться к погибшим родственникам. Рассказать им о своих тревожных мыслях. На захоронении можно оставить букет цветов, а также лампадку.









По возвращении домой нужно организовать скромный поминальный обед. Как правило, на такой стол ставят кутью, куриные яйца, рыбные блюда, холодец, а также блины. К тому же, можно оставить место на столе для приготовленного блюда, которое нравилось при жизни покойным близким.





На поминальном обеде дома очень важно вспоминать хорошими словами о умерших. В случае, когда маленький ребенок их не знал, необходимо рассказать о его бабушке, дедушке или прабабушке, прадедушке, их хороших качествах.





Напоминаем, что в этом году из-за эпидемии помянуть близ х лучше дома. Если, конечно, вы не стремитесь побыстрее попасть к ним.