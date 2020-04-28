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Билл Гейтс рассказал, когда мир вернется к нормальной жизни
28.04.2020 11:28 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Отмена ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, не будет означать возврат к нормальной жизни — он случится не раньше, чем через год или даже два.
Такое мнение выразил филантроп и один из основателей американской корпорации Microsoft Билл Гейтс в интервью газете
«Мы не вернемся к нормальной жизни раньше, чем через год или два. Мы можем выйти из этого первого этапа, выстроив систему деятельности, которая позволит исключить риск возврата к экспоненциальной фазе прогрессирования [эпидемии]», — пояснил Гейтс.
По словам предпринимателя, работа над методами лечения крайне важна и должна продолжаться, однако именно разработка вакцин должна стать главным шагом на пути к возвращению к нормальной жизни. «Почти вся работа по разработке вакцин ведется в частном секторе и, поскольку мы [фонд Билла и Мелинды Гейтс] являемся нейтральным игроком, а также обладаем связями со всеми экспертами (я поддерживаю контакт с большинством руководителей компаний), мы просим предоставить в распоряжение их производственные мощности. Я прошу их рассмотреть возможность производства 7 млрд доз вакцины, возможно даже 14 млрд доз», — рассказал он.
Гейтс выразил надежду на то, что США все же присоединятся к глобальной инициативе под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), направленной на ускорение разработки технологий по диагностике и лечению болезни, вызываемой коронавирусом. Он выразил недоумение в связи с решением Вашингтона прекратить взносы в бюджет организации в разгар пандемии и выразил убеждение, что ВОЗ не могла исказить данные в угоду интересам одного государства.
Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась на большинство стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. 14 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон приостановил взносы в ВОЗ. По его словам, деньги не будут перечисляться «до проведения оценки роли организации в сокрытии данных о распространении коронавируса». В предшествовавшие дни глава вашингтонской администрации несколько раз критиковал работу организации.
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Отмена ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, не будет означать возврат к нормальной жизни — он случится не раньше, чем через год или даже два.
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