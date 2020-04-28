Билл Гейтс рассказал, когда мир вернется к нормальной жизни

Источник материала: Ежедневник

Отмена ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, не будет означать возврат к нормальной жизни — он случится не раньше, чем через год или даже два.

Такое мнение выразил филантроп и один из основателей американской корпорации Microsoft Билл Гейтс в интервью газете Le Figaro , опубликованном во вторник.

«Мы не вернемся к нормальной жизни раньше, чем через год или два. Мы можем выйти из этого первого этапа, выстроив систему деятельности, которая позволит исключить риск возврата к экспоненциальной фазе прогрессирования [эпидемии]», — пояснил Гейтс.

«С помощью системы тестирования и отслеживания мы можем быстро определить области заражения и контролировать их. Но мы не вернемся к совершенно нормальной деятельности, потому что люди будут очень обеспокоены возможностью заражения и резко изменят свое поведение, — предупредил он. — Даже решения властей не вернут их на стадионы до тех пор, пока не будет доказано, что лечение или вакцинация могут предотвратить смертельный исход».

По словам предпринимателя, работа над методами лечения крайне важна и должна продолжаться, однако именно разработка вакцин должна стать главным шагом на пути к возвращению к нормальной жизни. «Почти вся работа по разработке вакцин ведется в частном секторе и, поскольку мы [фонд Билла и Мелинды Гейтс] являемся нейтральным игроком, а также обладаем связями со всеми экспертами (я поддерживаю контакт с большинством руководителей компаний), мы просим предоставить в распоряжение их производственные мощности. Я прошу их рассмотреть возможность производства 7 млрд доз вакцины, возможно даже 14 млрд доз», — рассказал он.

Гейтс выразил надежду на то, что США все же присоединятся к глобальной инициативе под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), направленной на ускорение разработки технологий по диагностике и лечению болезни, вызываемой коронавирусом. Он выразил недоумение в связи с решением Вашингтона прекратить взносы в бюджет организации в разгар пандемии и выразил убеждение, что ВОЗ не могла исказить данные в угоду интересам одного государства.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась на большинство стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. 14 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон приостановил взносы в ВОЗ. По его словам, деньги не будут перечисляться «до проведения оценки роли организации в сокрытии данных о распространении коронавируса». В предшествовавшие дни глава вашингтонской администрации несколько раз критиковал работу организации.

