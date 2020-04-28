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Минздрав сказал: «Если бы не те меры, которые мы приняли, то сегодня мы имели бы 840 случаев заражения в день». Что случилось три недели спустя
28.04.2020 11:16 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Что хорошо умеет Минздрав, это рассказывать о нашей уникальной системе борьбы с коронавирусом.
3 апреля на брифинге было сообщено, что в Беларуси за всё время зарегистрирован 351 случай заражения COVID-19. При этом заместитель министра здравоохранения Елена Богдан не преминула козырнуть.
Если бы не те меры, которые мы приняли, то сегодня мы имели бы 840 случаев заражения в день и ничем не отличались бы от других стран. Ни одна из стран не принимала такие меры.
Похоже, в тот момент топ-менеджер Минздрава и представить себе не могла, что будет дальше. Ведь 3 апреля был выявлен всего 51 новый пациент с COVID-19. Но понадобилось чуть более трех недель, чтобы указанная Богдан планка была достигнута.
25 апреля – 817 новых случаев заражения;
26 апреля – 873;
27 апреля – 826.
В среднем получается по 839 пациентов за день.
Пора начинать говорить, что, «если бы не наш уникальный подход, то сегодня мы бы имели 10 тысяч случаев заражения в день»…
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Минздрав сказал: «Если бы не те меры, которые мы приняли, то сегодня мы имели бы 840 случаев заражения в день». Что случилось три недели спустя
Что хорошо умеет Минздрав, это рассказывать о нашей уникальной системе борьбы с коронавирусом.
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