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Минздрав сказал: «Если бы не те меры, которые мы приняли, то сегодня мы имели бы 840 случаев заражения в день». Что случилось три недели спустя

28.04.2020 11:16 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Что хорошо умеет Минздрав, это рассказывать о нашей уникальной системе борьбы с коронавирусом.

Минздрав сказал: «Если бы не те меры, которые мы приняли, то сегодня мы имели бы 840 случаев заражения в день». Что случилось три недели спустя
3 апреля на брифинге было сообщено, что в Беларуси за всё время зарегистрирован 351 случай заражения COVID-19. При этом заместитель министра здравоохранения Елена Богдан не преминула козырнуть.

Если бы не те меры, которые мы приняли, то сегодня мы имели бы 840 случаев заражения в день и ничем не отличались бы от других стран. Ни одна из стран не принимала такие меры.

Похоже, в тот момент топ-менеджер Минздрава и представить себе не могла, что будет дальше. Ведь 3 апреля был выявлен всего 51 новый пациент с COVID-19. Но понадобилось чуть более трех недель, чтобы указанная Богдан планка была достигнута.

25 апреля – 817 новых случаев заражения;

26 апреля – 873;

27 апреля – 826.

В среднем получается по 839 пациентов за день.

Пора начинать говорить, что, «если бы не наш уникальный подход, то сегодня мы бы имели 10 тысяч случаев заражения в день»…
 
 
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Что хорошо умеет Минздрав, это рассказывать о нашей уникальной системе борьбы с коронавирусом.
 
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