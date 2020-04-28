«Не всем повезёт оказаться под наблюдением врачей»: минский дизайнер о том, как коронавирус лечат в больнице

Источник материала: KYKY

Дмитрий Заболотный – минский дизайнер мужского костюма, и креативный директор bespoke-ателье – заразился коронавирусом. О том, как протекает его болезнь, с чем таким ему пришлось столкнуться во время лечения и что предпринять, чтобы облегчить симптомы, Дмитрий написал два поста на своей странице в фейсбуке. Мы их цитируем.

Пост первый : хронология болезни

«В субботу 18 апреля у меня всего лишь слезились глаза, ну, думаю, переохладился на прогулке в предыдущие выходные.

В воскресенье мне стало нехорошо, я закрылся в комнате и стал принимать привычные мне «ангримакс», «инсти» и теплое питье. Начались ломота и озноб, но по ощущениям температуры не было (лоб холодный). К вечеру воскресенья мне сообщили, что есть вероятность, что меня заразили, если бы я знал хотя бы на неделю раньше о потенциальном разносчике, то вряд ли бы передал вирус дальше, но, увы, информация была скрыта.

В понедельник температура поднялась до 38 [градусов], а потом и до 39. Сбивалась лекарствами до 37,5. При этом не было ни болей в горле, ни насморка, просто температура и состояние вполне сносное. Позвонил в скорую, спросил, что делать. На другом конце трубки ответили, что, если я хочу, они приедут и заберут, [но тогда] гарантируют, что я получу «ковид» в больнице, поэтому лучше тихо сидеть дома... Очень смешно!

Вторник стабильно температура 38, дыхание проверял каждый час – все чисто. Леша Загарин меня уговорил сдать тест на всякий случай, Юра Шиф дал контакт врача. Спасибо друзьям!

В среду я с утра сбил температуру до 36,6 «нимесилом» и поехал в больницу, где сделали тест, анализ крови, рентген легких и носовых пазух (мне показалось, что они забиты) и вернулся домой. Результат должен был быть готов к вечеру следующего дня. Выписали антибиотик «сефпотек», действующее вещество – цефалоспорин.

В четверг температура пошла на подъем, снова до 39,5 [градусов] и выше. Начал принимать антибиотик и перешел на парацетамол.

В пятницу с утра начал сам искать результаты теста, в больнице сказали, что они к ним не возвращаются и идут в спецслужбу. Тем временем температура продолжала держаться [на уровне] 37,5-38. В 12 часов мне позвонили и подтвердили тест. Я сказал о беременности [жены], на что мне ответили, что ближайшие день-два вряд ли приедут. После этого трижды звонили какие-то тети из 10-й поликлиники и спрашивали, где Ира, я трижды им объяснял, что место моей прописки не имеет никакого отношения к ее прописке и тем более к месту проживания, как об стену горох... Когда я понял, что спасение утопающих дело рук самих утопающих, я вспомнил об одном заказчике-враче, он нашел, где сделать тест Ире и заодно повторный рентген мне. Спасибо, Саша!

В субботу приехали в инфекционку, и здесь уже мне предложили прилечь, поскольку на снимке видны были очаги пневмонии. Лечат азитромицином и гидроксихлорохином, ну и сопутствующими препаратами.

P.S. Забыл сказать, кашель с понедельника, сухой и редкий. И вот еще на пятый день болезни перестал чувствовать запахи. Это очень удивительный эффект! Мир больше не пахнет вообще ничем! Еда обеднела по вкусу, просто соленое, кислое, сладкое и горькое. Но вкусы чуть все-таки чувствую. Группа крови у меня +2: А(ll)+».

Пост второй : рекомендации тем, кому, возможно, придётся столкнуться с коронавирусом

«Насколько я понимаю, не всем повезет оказаться под наблюдением врачей, поделюсь своими наблюдениями.

Температура если и есть, то есть постоянно, поднимается до 38,8-39 [градусов], после чего сбивается таблеткой 500 миллиграммов парацетамола (иногда нужна вторая, но не раньше, чем через четыре часа). Если процесс воспалительный пошел, то, скорее всего, поразит оба легких. Без мощных антибиотиков не обойтись. Не думайте!

Если болеете дома, то лежите только на животе! Да, это жесть, и не удобно ни разу, особенно, если грудь, но это единственный шанс сохранять легкие работоспособными! Дышите всеми легкими, всеми отделами, медленные глубочайшие вдохи и медленные выдохи!

Возьмите напрокат, купите задорого в кредит или в рассрочку пульсоксиметр! Этот маленький прибор может спасти вашу жизнь! Если вы знаете кого-то, кто заболел вирусной пневмонией, и у вас есть этот прибор – дайте попользоваться! Возможно, спасете ему жизнь!

Уровень сатурации (насыщения крови кислородом) должен быть ВЫШЕ 92%, но лучше 98%. СОХРАНЯЙТЕ СПОКОЙСТВИЕ И БОДРОСТЬ ДУХА!

У меня впервые за неделю температура упала до 37,0 и даже появился аппетит! Берегите себя!

P.S. Вот тоже важный момент! Антибиотик угнетает наш собственный защитный бактериальный барьер, поэтому обязательно пейте кефир! Здесь в больнице он в рационе КАЖДЫЙ вечер!»

Фото обложки: Дмитрий Заболотный, Facebook.