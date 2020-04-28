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Мы на пике? Математик предсказал пик заболеваемости коронавирусом в Беларуси

28.04.2020 11:48 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Член-корреспондент НАН и доктор физико-математических наук Павел Гринчук спрогнозировал будущее распространения коронавирусной инфекции COVID-19.





В качестве исходных данных математик взял статистику Минздрава страны по эпидемии в период с 6 марта 2020 года по 24 апреля 2020 года. Специалист пришел в выводу, что пик заболеваемости COVID-19 может произойти в период с 28 апреля 2020 года по 4 мая 2020 года, а в каждый из дней в РБ будут фиксировать порядка восьмисот новых случаев коронавируса, пишет сайт Newsbel.by

Согласно его данным, число новых выявленных случаев коронавируса на текущей неделе будет колебаться в рамках от 760 до 773. После 3-5 мая 2020 года, оно плавно пойдет вниз. 

Согласно расчетом, после 21 мая 2020 года в сутки будет выявляться уже менее 500 инфекций. Гринчук прогнозирует общую численность зараженных в РБ на уровне 40 000 человек, который может быть достигнут в октябре 2020 года. В отчете говорится, что спад заболеваемости будет наблюдаться до конца лета.

Впрочем, первый день недели показал, что прогноз не сбывается. Напомним, в понедельник Минздрав объявил о 826 новых заболевших. И это при том, что тесты на коронавирус делают далеко не всем, даже если человек оказался контактом первого, а тем более второго уровня.  
 
 
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Член-корреспондент НАН и доктор физико-математических наук Павел Гринчук спрогнозировал будущее распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
 
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