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Число заражённых коронавирусом в Беларуси превысило 12 тысяч: Минздрав озвучил новую статистику по эпидемии

28.04.2020 11:46 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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К 28 апреля в Беларуси насчитали уже 12208 заразившихся коронавирусом (+919 эпизодов инфекции за сутки). Это следует из новой статистики Минздрава.

Поправились 1993 пациента, умерли 79 человек.

Вчера же в Минздраве утверждали, что в Беларуси число заболевших COVID-19 достигло 11289. Тогда же сообщалось, что скончались 75 человек, излечились 1740.

Кстати, если помните, 3 апреля проходил брифинг Минздрава. Во время стрима замглавы ведомства Елена Богдан сказала, что, если бы не принятые в Беларуси меры по борьбе с эпидемией, каждый день в стране фиксировалось бы по 840 новых случаев вируса. В тот день, когда прозвучало это заявление, в Беларуси диагноз подтвердили у 351 человека.

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Берегите себя и близких и знайте, что COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.

Вы также можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19, платформа «Имена», Красный Крест; ведется сбор денег на площадке MolaMola в разделе COVID-19. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.

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К 28 апреля в Беларуси насчитали уже 12208 заразившихся коронавирусом (+919 эпизодов инфекции за сутки). Это следует из новой статистики Минздрава. Поправились 1993...
 
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