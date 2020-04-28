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Число заражённых коронавирусом в Беларуси превысило 12 тысяч: Минздрав озвучил новую статистику по эпидемии
28.04.2020 11:46 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
К 28 апреля в Беларуси насчитали уже 12208 заразившихся коронавирусом (+919 эпизодов инфекции за сутки). Это
Поправились 1993 пациента, умерли 79 человек.
Вчера же в Минздраве
Кстати, если помните, 3 апреля проходил брифинг Минздрава. Во время стрима замглавы ведомства Елена Богдан
Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Берегите себя и близких и знайте, что COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.
Вы также можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива
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