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У 12 208 человек в Беларуси обнаружили коронавирус

28.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

На 28 апреля в Беларуси  зарегистрировано 12 208 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве.  Прирост за сутки — 919 человек.

 

У 12 208 человек в Беларуси обнаружили коронавирус

 

Выздоровели и выписаны 1993 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Умерли 79 пациентов, сообщил Минздрав в своем телеграм-канале.

Число зараженных  составляет 7,5% от количества проведенных тестов.

Всего проведено 161 028 тестов.

 


 
 
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  На 28 апреля в Беларуси  зарегистрировано 12 208 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве.  Прирост за сутки — 919 человек.     Выздоровели и...
 
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