У 12 208 человек в Беларуси обнаружили коронавирус

Источник материала: Горецкий вестник

На 28 апреля в Беларуси зарегистрировано 12 208 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве. Прирост за сутки — 919 человек.





Выздоровели и выписаны 1993 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Умерли 79 пациентов, сообщил Минздрав в своем телеграм-канале.

Число зараженных составляет 7,5% от количества проведенных тестов.

Всего проведено 161 028 тестов.