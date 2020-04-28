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У 12 208 человек в Беларуси обнаружили коронавирус
28.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
На 28 апреля в Беларуси зарегистрировано 12 208 человек с положительным тестом на COVID-19,
Выздоровели и выписаны 1993 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Умерли 79 пациентов, сообщил Минздрав в своем телеграм-канале.
Число зараженных составляет 7,5% от количества проведенных тестов.
Всего проведено 161 028 тестов.
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На 28 апреля в Беларуси зарегистрировано 12 208 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве. Прирост за сутки — 919 человек. Выздоровели и...
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