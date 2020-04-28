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У православных верующих сегодня Радуница. Минздрав просит по возможности оставаться дома
28.04.2020 15:00 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. День поминания предков или Пасха для усопших. У православных христиан – Радуница, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По церковной традиции утром в храмах проходят особые богослужения. Священники молятся за тех, кого с нами уже нет. По религиозному календарю это приходится на девятый день после Пасхи. Само слово «Радуница» обозначает радость от Воскресения Господня.
Сегодня этой радостью духовенство призывает делиться с умершими. После службы принято посещать могилы, наводить там порядок, приносить цветы и зажигать свечу – символ памяти.
Однако в 2020 году на фоне сложной эпидемиологической ситуации Минздрав призвал соблюдать меры предосторожности и по возможности остаться дома.
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Новости Беларуси. День поминания предков или Пасха для усопших. У православных христиан – Радуница, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По церковной...
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