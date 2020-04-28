В Москве крупнейший автоцентр и павильоны ВДНХ решили отдать под госпиталь













Арендаторов площадей в автомобильном торговом центре «Москва» на Каширском шоссе предупредили о необходимости съехать, сообщили РБК сотрудники арендующих площади автосалонов. Это требование им объяснили планами открытия в «Москве» госпиталя для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19.





По словам одного из сотрудников, администрация попросила арендаторов переехать, сообщив, что до 1 августа в здании будет госпиталь для больных коронавирусом.





РБК сотрудник одного из автосалонов. «Несколько дней назад администрация ТЦ попросила съехать, причины не объяснила. Позвонили в восемь вечера, сказали, что к девяти здание уже нужно освободить. Машины сейчас у кого-то дома, у кого-то на улице, у кого-то рядом на парковке. Здание полностью закрыли, сейчас там рабочие, и иногда видно, что машины скорой помощи заезжают. По слухам, там хотят сделать госпиталь для больных коронавирусом», — сообщилсотрудник одного из автосалонов.



