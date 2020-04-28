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В Москве крупнейший автоцентр и павильоны ВДНХ решили отдать под госпиталь
28.04.2020 16:36 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Временные госпитали для лечения больных коронавирусом могут появиться в автоцентре «Москва», рассказали арендаторы. По данным «Ведомостей», под больницы могут отдать и одноименный торгово-ярмарочный комплекс, а также ВДНХ
Арендаторов площадей в автомобильном торговом центре «Москва» на Каширском шоссе предупредили о необходимости съехать, сообщили РБК сотрудники арендующих площади автосалонов. Это требование им объяснили планами открытия в «Москве» госпиталя для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19.
По словам одного из сотрудников, администрация попросила арендаторов переехать, сообщив, что до 1 августа в здании будет госпиталь для больных коронавирусом.
«Несколько дней назад администрация ТЦ попросила съехать, причины не объяснила. Позвонили в восемь вечера, сказали, что к девяти здание уже нужно освободить. Машины сейчас у кого-то дома, у кого-то на улице, у кого-то рядом на парковке. Здание полностью закрыли, сейчас там рабочие, и иногда видно, что машины скорой помощи заезжают. По слухам, там хотят сделать госпиталь для больных коронавирусом», — сообщил
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Временные госпитали для лечения больных коронавирусом могут появиться в автоцентре «Москва», рассказали арендаторы. По данным «Ведомостей», под больницы могут...
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