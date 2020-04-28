ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Анонимный народ

28.04.2020 19:16 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Пишет Петр Кузнецов, основатель gomel.today

Анонимный народ
Совершенно потрясающая со знаком минус величиной с Эйфелеву башню черта нашего народа – инфантильность и безответственность.

Этими двумя словами в данном случае описывается банальная трусость.

С начала пандемии мы в “Сильных новостях” получили сотни, а, может, и тысячи звонков, писем, сообщений, общее содержание которых стало шаблонным: “У нас в городе (общежитии, на заводе, универе и так далее) у троих обнаружили коронавирус. Контакты первого уровня не изолированы, мер не принято. Пожалуйста, напишите. Но, пожалуйста, анонимно!!!”

Никто из них не задумывается о том, что СМИ не может публиковать такую информацию анонимно. Мы можем это сделать если мы хотя бы сами знаем источник, можем его проверить. Но в этом случае и для нас он остаётся анонимным!

Однажды я переписывался с женщиной, которая уговаривала меня сделать публикацию о том, что в гомельской школе мальчик бьёт детей, ее дочку ударил ногой в живот, а к нему никто не применяет никаких мер. Конечно, она хотела, чтобы это звучало анонимно! Когда я сказал ей, что нет смысла писать о таком, не называя школу, класс, ее дочь, в конце концов, ибо персонаж окажется абстрактным и мер не будет все равно, она предпочла отказаться защищать своего ребенка, лишь бы не утратить анонимность.

И я считаю, что это дно.

Все эти люди, которые видят, что эпидемия реально угрожает их жизни и здоровью, что беда буквально врывается в их дома – они чего хотят, стараясь сохранить анонимность? Чтобы я публиковал их сообщения в СМИ, без опоры на источник, и тягался потом по судам, не имея возможности ничего доказать и вызвать кого-то в свидетели?

Чтобы я спасал их в условиях реальной угрозы им и их детям, а они прятались за спиной?

Люди! Прекращайте быть анонимами! Анонимам никто не поможет, потому что невозможно помочь тому, кого не знаешь!

И никто не в силах помочь тому, кто отказывается помогать себе и своим детям сам!
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пишет Петр Кузнецов, основатель gomel.today
 
Новости дня
Новости
 
Коронавирус может проникать в головной мозг, нарушать работу нервной системы и вызывать другие осложнения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

27.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Горецкий вестник
28.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика