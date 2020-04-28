Анонимный народ

Совершенно потрясающая со знаком минус величиной с Эйфелеву башню черта нашего народа – инфантильность и безответственность.





Этими двумя словами в данном случае описывается банальная трусость.





С начала пандемии мы в “Сильных новостях” получили сотни, а, может, и тысячи звонков, писем, сообщений, общее содержание которых стало шаблонным: “У нас в городе (общежитии, на заводе, универе и так далее) у троих обнаружили коронавирус. Контакты первого уровня не изолированы, мер не принято. Пожалуйста, напишите. Но, пожалуйста, анонимно!!!”





Никто из них не задумывается о том, что СМИ не может публиковать такую информацию анонимно. Мы можем это сделать если мы хотя бы сами знаем источник, можем его проверить. Но в этом случае и для нас он остаётся анонимным!





Однажды я переписывался с женщиной, которая уговаривала меня сделать публикацию о том, что в гомельской школе мальчик бьёт детей, ее дочку ударил ногой в живот, а к нему никто не применяет никаких мер. Конечно, она хотела, чтобы это звучало анонимно! Когда я сказал ей, что нет смысла писать о таком, не называя школу, класс, ее дочь, в конце концов, ибо персонаж окажется абстрактным и мер не будет все равно, она предпочла отказаться защищать своего ребенка, лишь бы не утратить анонимность.





И я считаю, что это дно.





Все эти люди, которые видят, что эпидемия реально угрожает их жизни и здоровью, что беда буквально врывается в их дома – они чего хотят, стараясь сохранить анонимность? Чтобы я публиковал их сообщения в СМИ, без опоры на источник, и тягался потом по судам, не имея возможности ничего доказать и вызвать кого-то в свидетели?





Чтобы я спасал их в условиях реальной угрозы им и их детям, а они прятались за спиной?





Люди! Прекращайте быть анонимами! Анонимам никто не поможет, потому что невозможно помочь тому, кого не знаешь!





И никто не в силах помочь тому, кто отказывается помогать себе и своим детям сам!







