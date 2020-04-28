Глава медицинского комитета ФИФА: «Возможно, за плевки будут давать желтую»

Источник материала: Tribuna.com

Председатель медицинского комитета ФИФА Мишель Д’Хоге заявил, что из-за коронавируса следует запретить футболистам плеваться на поле во время матчей.

«Это обычная практика в футболе, и это негигиенично. Поэтому, когда футбол вернется, думаю, нам нужно максимально избегать этого. Вопрос в том, возможно ли это.

Возможно, за плевки будут давать желтую карточку. Это способ распространения вируса и одна из причин, почему мы должны быть очень осторожными, когда возобновим сезон. Я настроен не пессимистично, но скептически», – заявил Д’Хоге.

The Telegraph также опросил ученых, которые заявили, что через слюну, часами остающуюся на поле, зараженные футболисты могут распространить вирус.