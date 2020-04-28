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Глава медицинского комитета ФИФА: «Возможно, за плевки будут давать желтую»
28.04.2020 19:38 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Председатель медицинского комитета
«Это обычная практика в футболе, и это негигиенично. Поэтому, когда футбол вернется, думаю, нам нужно максимально избегать этого. Вопрос в том, возможно ли это.
Возможно, за плевки будут давать желтую карточку. Это способ распространения вируса и одна из причин, почему мы должны быть очень осторожными, когда возобновим сезон. Я настроен не пессимистично, но скептически», – заявил Д’Хоге.
The Telegraph также опросил ученых, которые заявили, что через слюну, часами остающуюся на поле, зараженные футболисты могут распространить вирус.
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Председатель медицинского комитета ФИФА Мишель Д’Хоге заявил, что из-за коронавируса следует запретить футболистам плеваться на поле во время матчей.
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