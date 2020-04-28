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Жителей США массово тестируют на антитела к вирусу





Коллективный иммунитет изучают в Европе





Ученые изучают антитела и коллективный иммунитет к вирусу

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ученые изучают антитела и коллективный иммунитет к вирусу Активная работа идет и по изучению коллективного иммунитета. Этим занялись сразу несколько стран Европы - среди них Швеция, Италия, Чехия, Швейцария. Для одних - это...

Активная работа идет и по изучению коллективного иммунитета. Этим занялись сразу несколько стран Европы - среди них Швеция, Италия, Чехия, Швейцария. Для одних - это изначально было альтернативой карантину. Для других - способ ослабить введенные ограничения. Массовые тестирования на наличие антител проводят и в США. Успешными методами лечения делится Китай. Как коллективный иммунитет поможет в борьбе с пандемией, выяснялаИммунитет от COVID-19 у тех, кто даже не переболел и болеть не собирался. Обыкновенное чудо, найденное вирусологом берлинской клиники Кристианом Дростеном? Или же надежда на панацею? Немецкий доктор выявил у трети своих испытуемых в анализах, которые брали еще до пандемии, те самые антитела. Оказалось, люди еще раньше переболели другой формой коронавируса, ведь в этом семействе 40 видов. Но сколько шансов на то, что иммунитет станет спасением от нынешнего вируса, задумались ученые по всему миру.Все больше стран Европы приступают к исследованию коллективного иммунитета. Одни - в поисках панацеи, в том числе, от экономических трудностей. Другие - в поисках разумного выхода из карантина. Пока большая часть Европы спряталась от вируса по домам и закрылась пограничным занавесом, накрыв при этом собственную же экономику убытками более чем в 3 триллиона евро. Потомки суровых викингов сурово встретили COVID-19. Так, главный эпидемиолог Швеции изначально призвал к мягким мерам в надежде на коллективный иммунитет. И Стокгольм, по данным местных властей, уже прошел пик эпидемии.Заинтересовались пользой антител и в Белом доме. В поисках пути смягчения ограничений и восстановления экономических и трудовых ресурсов США. В стране всеобщий карантин привел к масштабной безработице. Более 26 миллионов американцев ищут новое место занятости и тысячи из них в разных штатах неделю за неделей продолжают выходить из домашней изоляции на уличные протесты против карантина.Сразу в нескольких странах мира коллективный разум привел к коллективному иммунитету, во всяком случае, его изучению. Итальянские медики тестируют население самого пострадавшего от коронавируса региона - Ломбардии - в поисках антител замечены и швейцарские эпидемиологи. Да и вышедшая первой среди стран ЕС из общенационального карантина Чехия отправилась на поиски коллективного иммунитета. И вот уже в Европе с высоких трибун заговорили о введении иммунных паспортов как шанса на скорейший выход из домашнего в привычный режим.Но главное - надежда на то, что обладатели антител могут стать донорами-спасителями с плазмой, которую уже успешно применили при лечении COVID-19 в Китае. Чиновники из сферы здравоохранения, медики, выздоровевшие пациенты, среди которых, и мировые знаменитости – сегодня все едины в одном общем желании – найти лекарство, остановить эпидемию и всем миром вернуться к нормальной жизни.