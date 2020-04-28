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Супруга Константина Кольцова объявила о расставании с мужем

28.04.2020 21:54 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Юлия Кольцова объявила о расставании с известным в прошлом хоккеистом, а ныне тренером Константином Кольцовым.

«Мы живем в мире соцсетей и накопилось слишком много вопросов... Это будет последняя фотография с ним в моей инсте, где мы вместе и где мы были безумно счастливы! Скоро чертова дюжина нашему браку. И мы расстались. Наша семья не выдержала года без работы Константина, малыша (соответственно бессонные ночи и усталость) и коронавируса. Так бывает... И это больно. Кому-то во всяком случае из партнеров! На этом все. И да — расстались — значит, разъехались (это должно объяснить новую квартиру).

А еще обращение ко всем девушкам, виснущим на чужих мужьях с малышами в семье! Это подло! Это самое удивительное и счастливое время, но в тоже время самое сложное, потому что маленький ребенок отнимает кучу сил, энергии и времени... Может так случиться, что и вы когда-нибудь там будете...», — написала Юлия в инстаграм.

 

 
 
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Юлия Кольцова объявила о расставании с известным в прошлом хоккеистом, а ныне тренером Константином Кольцовым.
 
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