Супруга Константина Кольцова объявила о расставании с мужем

Источник материала: Tribuna.com

Юлия Кольцова объявила о расставании с известным в прошлом хоккеистом, а ныне тренером Константином Кольцовым.

«Мы живем в мире соцсетей и накопилось слишком много вопросов... Это будет последняя фотография с ним в моей инсте, где мы вместе и где мы были безумно счастливы! Скоро чертова дюжина нашему браку. И мы расстались. Наша семья не выдержала года без работы Константина, малыша (соответственно бессонные ночи и усталость) и коронавируса. Так бывает... И это больно. Кому-то во всяком случае из партнеров! На этом все. И да — расстались — значит, разъехались (это должно объяснить новую квартиру).

А еще обращение ко всем девушкам, виснущим на чужих мужьях с малышами в семье! Это подло! Это самое удивительное и счастливое время, но в тоже время самое сложное, потому что маленький ребенок отнимает кучу сил, энергии и времени... Может так случиться, что и вы когда-нибудь там будете...», — написала Юлия в инстаграм.