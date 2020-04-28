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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так С победой над коронавирусом придут новые испытания Так считают в Евросоюзе. И одно из них - сильно возросший уровень бедности. Это заявила генеральный секретарь благотворительной католической организации "Каритас"...

Так считают в Евросоюзе. И одно из них - сильно возросший уровень бедности. Это заявила генеральный секретарь благотворительной католической организации "Каритас" в Испании Наталия Пейро. С возвращением к нормальной жизни распространение бедности будет становиться все более очевидным. Уже бьет все рекорды безработица. Только во Франции за несколько недель под сокращение попала почти четверть миллиона жителей. Эксперты прогнозируют повальную безработицу по всему миру и не исключают, что рабочее место могут потерять почти 200 миллионов человек.Впрочем, потери от коронавирусных ограничений не только финансовые. Так, в связи с закрытием границ из-за пандемии коронавируса в 21 стране мира зафиксирована нехватка вакцин от других заболеваний. Об этом сообщает ВОЗ. Во многих странах проходят протесты против карантинных мер. Сотни людей выходят на улицы крупных городов Германии, Австрии, Италии, Канады, Бразилии и Аргентины с требованием ослабить меры, из-за которых они могут потерять работу или обанкротиться. А в Ливане протест против тяжелой экономической ситуации в стране перерос в прямое противостояние с военными. Были слышны автоматные очереди, десятки человек ранены, предположительно, есть жертвы.