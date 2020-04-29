По карману ли Беларуси одолеть коронавирус?

Источник материала: Ежедневник

Министерство здравоохранения Беларуси до сих не озвучило никаких данных, относительного того, в какую сумму обходится стране лечение заболевших коронавирусом и какое количество заболевших нам по силам вылечить.

Еще месяц назад вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин, назвал суммы, в которые обходится бюджету лечение одного больного коронавирусом. Если болезнь протекает в легкой форме, то лечение одного заболевшего обходится в 60 тыс. российских рублей в сутки (около 800 долларов). Средняя тяжесть заболевания обойдется уже в 140 тыс. российских рублей (1870 долларов) в сутки, а тяжелая – все 200 тыс. российских рублей (2680 долларов). Потом, правда, чиновника поправили медики, заявив, что в 60-200 тыс. российских рублей обходится полный курс лечения в зависимости от тяжести протекания заболевания.

Учитывая, что российская и белорусская системы здравоохранения довольно схожи, можно приблизительно подсчитать, сколько Беларуси тратит сейчас на лечение больных, и сколько в принципе сможет потянуть бюджет.

На 28 апреля 2020 года в больницах Беларуси находились 10136 человек (12208 заболевших, из которых 1993 выздоровели и 79 умерли). Если не учитывать тяжелых больных, которых по уверениям Минздрава, у нас мало, то средняя стоимость лечения от COVID-19 составит по российским меркам 100 тыс. российских рублей (1335 долларов). Конечно, врачи, особенно работающие с коронавирусом, в России зарабатывают больше, чем в Беларуси, однако при проведении госзакупок для нужд Минздрава, Беларусь часто умудряется покупать в 3-4 раза дороже, чем Россия . Опять же, если брать данные Всемирного банка, то Беларусь на охрану здоровья одного человека в среднем тратит на 15% больше, чем Россия. Имеются виду именно бюджетные средства. Такая разница возникла потому, что в России сильнее развито добровольное медицинское страхование. В общем, расходы на здравоохранение и лечение больных у России и Беларуси приблизительно одинаковые, поэтому вполне можно оперировать цифрами российских медиков.

С учетом того, что в среднем лечение одного заболевшего стоит 1535 (1335+15%) долларов, то на 12208 человек Беларусь уже потратила 18,7 млн долларов. При этом следует учитывать, что количество заражений продолжает расти и уже приблизилось к 1 тыс. в день. Это означает, что ежедневно расходы на лечение заболевших будут увеличиваться на 1,5 млн долларов. Иными словами, если рост заболеваемости не пойдет на спад, уже через неделю, наши расходы на лечение больных будут составлять 28,5 млн долларов, а через месяц – почти 65 млн долларов день. А учитывая, что у нас все еще отмечается рост количества заболеваний, и что впереди массовые мероприятия, через месяц расходы могут составить и все 100 млн долларов (около 65 тыс. зараженных). И это только расходы на лечение больных коронавирусом, без учета профилактических мероприятий, выплаты больничных, в том числе контактам первого и второго уровня, а также сопутствующих потерь. Например, большинство белорусских больниц сегодня практически полностью потеряли свои внебюджетные фонды.

Потратить 100 млн долларов на лечение больных коронавирусом не так уж много. Даже для Беларуси. Согласно данным Национального статистического комитета, за первый квартал 2020 года ВВП Беларуси составило 30,21 млрд рублей. Если поделить на курс белорусского рубля и на количество дней, то получится, что в день вся страна зарабатывает около 136,5 млн долларов. За 14 дней (столько длится минимальный курс лечения) – 1,9 млрд долларов. Отнять от них 0,1 млрд долларов не проблема . Ситуация может выйти из-под контроля только если количество заболевших превысит, скажем, 500 тыс. человек. В этом случае бюджет физически не потянет лечение всех. Однако, до этого, будем надеяться, не дойдет.

Президент прекрасно понимает, что не так страшен черт, как его малюют. Говоря простым языком, страшна не сама болезнь, а те экономические последствия, которая она вызывает. Например, если отправить всю страну на изоляцию и остановить прибыльные производства, то страна будет терять до 100 млн долларов за один только день, в зависимости от того, какой режим изоляции будет выбран и будет ли компенсация работникам. Вот это белорусскому бюджету точно не потянуть. Свои золотовалютные резервы мы проедим за два месяца.

Белорусское государство вполне может позволить себе и 100 тыс. заболевших коронавирусом. В этом случае оно потеряет всего около тысячи умерших (в основном стариков) и около 300 млн долларов (150 млн на лечение и приблизительно столько же на сопутствующие потери). Но государство не может позволить себе останавливать производства. Ни на месяц, ни на неделю. Даже ради жизни и здоровья людей. И вопрос даже не в том, правильно это или нет, кто здесь проявил мудрость, президент или кто-то другой. Для нас, в текущей экономической ситуации, это единственный путь, который мы сами выбрали много лет назад. А вот сделаем ли мы на основе этого какие-то выводы – зависит уже только от нас.