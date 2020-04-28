Директор «Бреста» Сушко: «Соглашусь с президентом – не надо поддаваться всеобщему психозу. Коронавирус – это какая-то экономическая война»

Источник материала: Tribuna.com

Директор «Бреста» Сергей Сушко считает, что коронавирус – это экономическая война.

«Соглашусь с президентом Беларуси – не надо поддаваться всеобщему психозу. Есть огромный объем информации, все муссируется, все расписывается, а человеческий мозг все это откладывает. Коронавирус – это какая-то экономическая война, можно так назвать. Сейчас идет передел мира, передел экономики», – сказал Сушко в программе «Спорт-кадр» .

На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 12208 случаев заражения коронавирусом. 1993 человека выздоровели и 79 умерли.

В мире подтверждено 3,08 млн случаев заражения, 214 тысяч человек умерли.