|
Директор «Бреста» Сушко: «Соглашусь с президентом – не надо поддаваться всеобщему психозу. Коронавирус – это какая-то экономическая война»
29.04.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Директор «Бреста» Сергей Сушко считает, что коронавирус – это экономическая война.
«Соглашусь с президентом Беларуси – не надо поддаваться всеобщему психозу. Есть огромный объем информации, все муссируется, все расписывается, а человеческий мозг все это откладывает. Коронавирус – это какая-то экономическая война, можно так назвать. Сейчас идет передел мира, передел экономики», – сказал Сушко в программе
На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 12208 случаев заражения коронавирусом. 1993 человека выздоровели и 79 умерли.
В мире подтверждено 3,08 млн случаев заражения, 214 тысяч человек умерли.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Директор «Бреста» Сушко: «Соглашусь с президентом – не надо поддаваться всеобщему психозу. Коронавирус – это какая-то экономическая война»
Директор «Бреста» Сергей Сушко считает, что коронавирус – это экономическая война.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)