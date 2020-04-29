«Они живые люди». Психологи рассказывают, какие страхи коронавирус вызывает у медиков

Источник материала: Tut.by

Психологи говорят, что белорусы стали более тревожными из-за ситуации с коронавирусом, — это касается и тех, кто продолжает ходить на работу, и самоизолировавшихся, и, конечно, медиков. Специалисты, которые в пандемию решили бесплатно консультировать медработников (и не только), рассказали HEALTH.TUT.BY о том, с какими страхами и переживаниями к ним обращаются.



Источник: unsplash.com

«Медики больше осознают опасность происходящего»

Елизавета Дунаеваклинический психолог (частная практика), работает в психоневрологическом диспансере.

Из-за эпидемиологической обстановки и нарастающей в обществе тревоги психолог Елизавета Дунаева в марте решила создать чат в Viber, чтобы бесплатно консультировать всех, кто боится коронавируса. Чат получился небольшой — в нем всего 37 человек со скрытыми контактами. Не все готовы говорить о страхах открыто, говорит психолог, некоторые пишут в личные сообщения. По наблюдениям из практики, белорусы сейчас чаще переживают тревогу и то, что называется «паникой без паники».

— Паника ощущается телесно: учащенным сердцебиением, комом в горле, потливостью, нехваткой воздуха — но человек при этом не осознает своей тревоги или страха. И ему сложно определить, что с ним происходит: испытывает ли он симптомы коронавирусной инфекции, ОРВИ или просто стресс.

Консультировала Елизавета и медиков, которым сейчас особенно тяжело.

— Они живые люди, и для них эта ситуация тоже нерядовая. Медики говорят, что в обычных условиях не работали каждый день в костюме химзащиты и в респираторе в условиях, когда любой перекус или поход в туалет увеличивает риск заражения. При этом медицинский персонал больше осознает опасность происходящего. Обычный человек к коронавирусу может относиться как к новостям: «Это то, что случается с другими, но не произойдет со мной». Но медики хорошо знают: никто не защищен на 100% — и они в том числе. Даже несмотря на то, что принимают дополнительные меры безопасности. Это создаtт дополнительное давление — в том числе и ответственности: тяжело терять пациентов, понимая, что не все в твоих руках и иногда просто нельзя ничего поделать.

У врачей и медперсонала, поясняет психолог, часто возникает боязнь заразить близких.

— Из практики знаю, что им бывает страшно возвращаться домой, ведь никто не отменяет их повседневных обязанностей: быть женами и мужьями, родителями, детьми, и они возвращаются к родным, принимая на себя все это давление.

Проблема нынешней ситуации в том, что у медиков не так много времени, чтобы погружаться в себя и анализировать свои чувства. Эти специалисты в целом, отмечает Елизавета, не так часто просят о помощи, ограничиваясь разговорами между собой и редко выходя за пределы профессиональной группы.

— Но страх — это нормальная реакция, она обоснованная. Бояться за свою жизнь — не патология. В такой период особенно помогает взаимоподдержка на рабочем месте, совместные обсуждения, восполнение внутренних ресурсов приятными впечатлениями. Плохой сценарий — это давление со стороны руководства в случае какой-либо ошибки специалиста. У врачей, медсестер, санитарок сейчас и без того напряженная работа, но если человека начинают обвинять, стыдить, порицать (а такое встречается) — совершенно точно, что это не улучшит его психологическое состояние и негативно повлияет на исполнение профессиональных обязанностей.

Еще один популярный вопрос от врачей к психологу: как не нести негативные эмоции с работы домой.

— Хорошо, когда на работе налажена доверительная атмосфера и есть с кем обсудить текущие сложности. А дома нужно сосредоточиться на общении с близкими, приятных делах. Если же внутренние ресурсы расходуются слишком быстро и интенсивно, то полезно и правильно обращаться за профессиональной помощью, а не пытаться быть «оловянным солдатиком», все больше и больше истощая себя.

Как понять, что пора поговорить о себе и своих страхах? Симптомами, указывающими на повышенную тревожность, могут стать учащенное сердцебиение, затрудненность дыхания, потливость, нехватка воздуха, приступы тошноты, головокружение и др. Также могут возникать симптомы, сходные с депрессивными — апатия, снижение или отсутствие энергии, подавленность, нарушение сна. Прислушайтесь к себе: не появился ли эмоциональный дефицит и отстраненность — в том числе при исполнении профессиональных обязанностей: когда истории людей, их боли вдруг перестали трогать, а ты стал превращаться в «функционального робота». Если это происходит, ваши ресурсы истощены и нужно восстанавливать силы.

«На врачах лежит большая ответственность, и нести ее нелегко»

Дарья Гичанскаясемейный, клинический психолог (частная практика), работает в центре психологической помощи.

Дарья Гичанская отмечает, что за последнее время увеличилось количество обращений от людей, которых преследует чувство тревоги, связанное с неопределенностью, изолированностью от мира.

— Во многом эта тревога связана с огромной информационной нагрузкой. С одной стороны, информация — это благо, она помогает снизить уровень страха неизвестности, чего-то человеку непонятного. Когда мы не знаем, что происходит, мы склонны додумывать, поэтому информация призвана уменьшать страхи. Но, с другой стороны, ее очень много и она бывает кардинально разной — то вирус природного происхождения, то искусственно созданный, то про мировой заговор, то про спасение человечества. Диаметральные точки зрения вызывают напряжение, потому что люди должны постоянно пропускать через себя эти потоки информации, чтобы вычленить зерно истины.

На консультациях сейчас люди озвучивают страх заболеть, потерять свой бизнес или работу. Пугает их и неизвестность — за родителей, близких.

— Были в практике случаи, когда у человека болеет родственник, который находится в другой стране, — и он не понимает, как себя вести, как это переживать, как помочь близкому. Еще один случай из практики: семья разлучилась из-за закрытых границ: муж — в одной стране, супруга с ребенком — в другой. Это морально утомляет и изматывает обоих, потому что непонятно, когда все это закончится. Еще одна распространенная ситуация, когда человек с диагнозом ОРВИ начинает подозревать, что у него коронавирус: тест ему не делают, потому что нет показаний, говорят идти в поликлинику, но он боится, что заражен. Все это от того, что у людей нет ясности, как себя вести, и четкого алгоритма.

Дарья поясняет, что у человека есть базовые иллюзии, которые выступают в качестве психологической защиты: например, что смерть «происходит» с другими, что мир справедлив или что с ним можно договориться.

— Но когда случаются события, подобные нынешним: много заболевших, среди них молодые и внешне здоровые люди, есть умершие, лекарства пока нет, а вирус все ближе — это рушит базовые иллюзии, вызывает напряжение, тревогу, страх. Психика адаптируется, чтобы восстановить ощущение безопасности. Но каждый день приносит новые нерадостные новости, напряжение возрастает. В такой ситуации важно фильтровать и выбирать информацию, направлять свой фокус внимания на хорошее, приятное.

Медики за помощью к Дарье тоже обращаются:

— Я консультировала медперсонал, работающий в реанимации, в самом начале пандемии. Так вот, людей уже тогда волновало, как они справятся с работой, хватит ли у них сил и возможностей, ведь одно дело, когда в реанимации усредненное количество пациентов, и совсем другое — когда все выходит из-под контроля. Страхи медиков не только личные, но и общественные: на них все же лежит ответственность за других людей — и нести ее нелегко.

— А если медик говорит, что ему не страшно?

— Это может быть защитной реакцией или адаптацией — здесь все индивидуально. И от возраста, и от социального окружения реакция тоже зависит. Например, у молодых людей более гибкая психика, чтобы переживать стрессовые ситуации. А людям старшего возраста адаптироваться сложнее (им сложно менять место жительства, выходить на пенсию, попадать на самоизоляцию), психологически они могут быть более уязвимыми.

Волонтеры запускают в Беларуси горячую линию для медиков. Где еще можно получить поддержку бесплатно: чат в Viber (для всех, кто переживает из-за коронавируса) от Елизаветы Дунаевой ;

; день бесплатных консультаций от Дарьи Гичанской ;

; консультации для медиков по вторникам от Марии Буйко ;

; с понедельника по пятницу в Службе психологической поддержки работников учреждений социального обслуживания;

работников учреждений социального обслуживания; группы в ZOOM (по предварительной записи) от психолога Веры Прохорчик и Елены Овчинниковой;

и Елены Овчинниковой; консультации в ZOOM или Skype для врачей от УЗ «Минский областной клинический центр «Психиатрия — наркология»;

чат в Viber « ТревоGO » для снятия тревожности от активистов клубного Дома Open Soul;

» для снятия тревожности от активистов клубного Дома Open Soul; бесплатная психологическая помощь по телефону для всех, кому нужна поддержка в трудной жизненной ситуации, и тех, кто соблюдает режим самоизоляции, от ГУ «Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей».

Использование материала в полном объеме разрешено только медиаресурсам, заключившим с TUT.BY партнерское соглашение. За информацией обращайтесь на nn@tutby.com