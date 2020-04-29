Названы главные мишени организма перед коронавирусом

Источник материала: ОНТ

Специфические клетки, которые являются своеобразными мишенями для COVID-19, обнаружили учёные. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на EurekAlert.





Cпециалистам из Массачусетского института и Гарварда удалось выявить на основе данных о РНК подмножества клеток. Они экспрессируют два вида белка, которые помогают вирусу SARS-CoV-2 проникать в человеческий организм.





Как оказалось, в носу вирус атакует секреторные клетки, в лёгких - пневмоциты типа II, а в кишечнике - энтероциты, которые абсорбируют питательные вещества.



Как отметили авторы исследования, данная информация должна помочь медикам, которые трудятся над созданием препарата от коронавируса.



Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram