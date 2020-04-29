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Названы главные мишени организма перед коронавирусом
29.04.2020 08:40 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Специфические клетки, которые являются своеобразными мишенями для COVID-19, обнаружили учёные. Об этом
Cпециалистам из Массачусетского института и Гарварда удалось выявить на основе данных о РНК подмножества клеток. Они экспрессируют два вида белка, которые помогают вирусу SARS-CoV-2 проникать в человеческий организм.
Как оказалось, в носу вирус атакует секреторные клетки, в лёгких - пневмоциты типа II, а в кишечнике - энтероциты, которые абсорбируют питательные вещества.
Как отметили авторы исследования, данная информация должна помочь медикам, которые трудятся над созданием препарата от коронавируса.
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Специфические клетки, которые являются своеобразными мишенями для COVID-19, обнаружили учёные. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на EurekAlert. Cпециалистам из...
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