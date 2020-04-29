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Названы главные мишени организма перед коронавирусом

29.04.2020 08:40 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Названы главные мишени организма перед коронавирусом
Специфические клетки, которые являются своеобразными мишенями для COVID-19, обнаружили учёные. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на EurekAlert.

Cпециалистам из Массачусетского института и Гарварда удалось выявить на основе данных о РНК подмножества клеток. Они экспрессируют два вида белка, которые помогают вирусу SARS-CoV-2 проникать в человеческий организм.

Как оказалось, в носу вирус атакует секреторные клетки, в лёгких - пневмоциты типа II, а в кишечнике - энтероциты, которые абсорбируют питательные вещества. 

Как отметили авторы исследования, данная информация должна помочь медикам, которые трудятся над созданием препарата от коронавируса.

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Специфические клетки, которые являются своеобразными мишенями для COVID-19, обнаружили учёные. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на EurekAlert. Cпециалистам из...
 
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