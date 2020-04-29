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Пандемия коронавируса: самое актуальное о ситуации в Беларуси и мире к 29 апреля

29.04.2020 09:38 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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К утру 29 апреля сумма зараженных коронавирусом по всему миру официально составила свыше 3,1 миллиона человек; погибли – 217,2 тысячи, а излечились – почти 929 тысяч. Эти сведения получены благодаря американскому Университету Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по инфицированным:

  • США: 1,01 миллиона эпизодов инфекции;
  • Испания: 232,1 тысячи;
  • Италия: 201,5 тысячи;
  • Франция: 169,1 тысячи;
  • Британия: 162,4 тысячи.

А вот пятерка стран – лидеров по смертям:

  • США: 58,4 тысячи летальных исходов;
  • Италия: 27,4 тысячи;
  • Испания: 23,8 тысячи;
  • Франция: 23,7 тысячи;
  • Британия: 21,7 тысячи.

Уточнение. Цифры по заболеваемости, смертям и поправившимся от COVID-19 безбожно быстро устаревают. По этой причине некоторые из них мы опускаем. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке.

Как там

  • По мнению экспертов ООН, пандемия приведет к беспрецедентным показателям бедности и безработицы в мире. Наиболее всех пострадают малые и средние предприятия, фермеры, беженцы и мигранты. «Кризис, вызванный COVID-19, погружает мировую экономику в рецессию с историческими уровнями безработицы и бедности», – утверждается в докладе организации.
  • Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон поддержал «вполне разумный» призыв к проведению расследования в Китае относительно происхождения коронавируса, поскольку международные политические последствия пандемии усилились.
  • Ученые опубликовали исследование, в котором говорится, что в Великобритании от рака могут умереть 18 тысяч человек: вследствие эпидемии больницы переполнены пациентами с инфекцией, и многие пациенты остались без доступа к плановому лечению.
  • По словам организаторов «Оскара», только в этом году на награды премии смогут претендовать фильмы, которые дебютировали на потоковых сервисах, без демонстрации в кинотеатрах. Это и понятно: пандемия обернулась закрытием кинотеатров по всему миру и отменой фестивалям вроде «Каннского кинофестиваля».
  • Турция вводит комендантский час на выходные. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что жесткие ограничения будут действовать с 1 по 3 мая. 
  • В Словакии убеждены, что принятие жестких карантинных мер спасло страну от высокой смертности. Государство закрыло школы, магазины и границы ранее всех в Европе, а граждане начали носить маски еще до объявления карантина. Сегодня смертность от коронавируса в Словакии составляет 3,3 летальных случая на миллион населения, этой самый низкий показатель в ЕС
  • Владимир Путин продлил нерабочие дни в России до 11 мая. С 12-го президент пообещал начать снимать карантин. План по возвращению к нормальной жизни правительство подготовит к 5 мая. В любом случае это будет происходить не сразу, а постепенно.

Как у нас

  • По последней сводке от Минздрава, число заболевших COVID-19 в Беларуси достигло уже 12208. Умерли 79 пациентов, выздоровели 1993.
  • В Минске продолжаются репетиции парада к 9 мая, который отменять не планируют. Одна из тренировок сводной роты почетного караула была запланирована на 27 апреля, но не состоялась. Почему? Минобороны объяснило, что тот тренировочный день был резервным, а репетицию отменили, потому что накануне в стране появился график выходных. Следующая тренировка будет в четверг, 30 апреля.

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Берегите себя и близких и знайте, что COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.

Вы также можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19, платформа «Имена», Красный Крест; ведется сбор денег на площадке MolaMola в разделе COVID-19. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.

 
Теги: Минск
 
 
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К утру 29 апреля сумма зараженных коронавирусом по всему миру официально составила свыше 3,1 миллиона человек; погибли – 217,2 тысячи, а излечились – почти 929 тысяч....
 
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