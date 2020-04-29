Жители Бреста жалуются на нестерпимо горячие батареи. Мы не верим, а они всё жалуются

Источник материала: Виртуальный Брест

Сразу несколько жалоб поступило нам от жителей Бреста, все они об одной беде - слишком горячие батареи в домах. К сожалению, мало кто указывает адрес, почему-то боятся. А всего-то надо - указать улицу и дом, чтобы предпринять какие-то меры.





Типичное письмо:

Отопление в этом году отключать будут или как? Батареи - не дотронуться, окна открыты, дышать нечем, 30 градусов по Цельсию дома. Или власти решили вместе с коронавирусом и нас того....? Ещё и платить за это придется.

Нам удалось созвониться с ещё одной женщиной, и она рассказала, что проживает в доме номер 33 по ул. Гаврилова. Аналогичная ситуация, говорит, в квартире отца по ул. Орловской.

Мы спросили в соцсетях, и там тоже подтвердили - "Орловская нечетники, горячие батареи". "Гаврилова нечётные. Просто не возможно находиться в квартире". Речь идёт не о тёплых, как обычно в режиме протапливания, а именно о нестерпимо горячих батареях, когда приходится открывать окна, чтобы как-то спастись от жары.

Получается, проблема имеет место быть?

Если вам не сложно, отпишитесь в комментариях, на какой улице топят сильно. Попробуем собрать статистику, чтобы понять, что происходит и определиться с действенными мерами.

Вот что выяснилось, список улиц, где сильно греют:

- 28 Июля

- Гаврилова, 33

- Орловская

- Рябиновая, 4

- Речицкая, 45/1 (обновляется)

Между тем, ещё 13 апреля нас проинформировали что жилфонд переведён в режим протапливания . Ещё вы можете оставить заявку на 115, там должны её принять к исполнению.

Только что нам сообщили - отопительный сезон окончен, губернатор подписал распоряжение об отключении отопления. В 2019 году отопительный сезон в регионе завершился 12 апреля. Получается - этакий рекорд, а вы говорите, глобальное потепление. С другой стороны, сидеть в холоде тоже не совсем приятно, тем более в то время, когда всякая зараза по планете ходит.