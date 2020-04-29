ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Жители Бреста жалуются на нестерпимо горячие батареи. Мы не верим, а они всё жалуются

29.04.2020 12:30 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Сразу несколько жалоб поступило нам от жителей Бреста, все они об одной беде - слишком горячие батареи в домах. К сожалению, мало кто указывает адрес, почему-то боятся. А всего-то надо - указать улицу и дом, чтобы предпринять какие-то меры.

Жители Бреста жалуются на нестерпимо горячие батареи. Мы не верим, а они всё жалуются

Типичное письмо:

Отопление в этом году отключать будут или как? Батареи - не дотронуться, окна открыты, дышать нечем, 30 градусов по Цельсию дома. Или власти решили вместе с коронавирусом и нас того....? Ещё и платить за это придется.

Нам удалось созвониться с ещё одной женщиной, и она рассказала, что проживает в доме номер 33 по ул. Гаврилова. Аналогичная ситуация, говорит, в квартире отца по ул. Орловской.

Мы спросили в соцсетях, и там тоже подтвердили - "Орловская нечетники, горячие батареи". "Гаврилова нечётные. Просто не возможно находиться в квартире". Речь идёт не о тёплых, как обычно в режиме протапливания, а именно о нестерпимо горячих батареях, когда приходится открывать окна, чтобы как-то спастись от жары.

Получается, проблема имеет место быть?

Если вам не сложно, отпишитесь в комментариях, на какой улице топят сильно. Попробуем собрать статистику, чтобы понять, что происходит и определиться с действенными мерами.

Вот что выяснилось, список улиц, где сильно греют:

- 28 Июля
- Гаврилова, 33
- Орловская
- Рябиновая, 4
- Речицкая, 45/1

(обновляется)

Между тем, ещё 13 апреля нас проинформировали что жилфонд переведён в режим протапливания. Ещё вы можете оставить заявку на 115, там должны её принять к исполнению.

Только что нам сообщили - отопительный сезон окончен, губернатор подписал распоряжение об отключении отопления. В 2019 году отопительный сезон в регионе завершился 12 апреля. Получается - этакий рекорд, а вы говорите, глобальное потепление. С другой стороны, сидеть в холоде тоже не совсем приятно, тем более в то время, когда всякая зараза по планете ходит.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Сразу несколько жалоб поступило нам от жителей Бреста, все они об одной беде - слишком горячие батареи в домах. К сожалению, мало кто указывает адрес, почему-то...
 
Новости дня
Новости
 
Пульмонолог назвал самый важный симптом коронавируса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

28.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
29.04.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика