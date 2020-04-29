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Жители Бреста жалуются на нестерпимо горячие батареи. Мы не верим, а они всё жалуются
29.04.2020 12:30 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сразу несколько жалоб поступило нам от жителей Бреста, все они об одной беде - слишком горячие батареи в домах. К сожалению, мало кто указывает адрес, почему-то боятся. А всего-то надо - указать улицу и дом, чтобы предпринять какие-то меры.
Типичное письмо:
Нам удалось созвониться с ещё одной женщиной, и она рассказала, что проживает в доме номер 33 по ул. Гаврилова. Аналогичная ситуация, говорит, в квартире отца по ул. Орловской.
Мы спросили в соцсетях, и там тоже подтвердили - "Орловская нечетники, горячие батареи". "Гаврилова нечётные. Просто не возможно находиться в квартире". Речь идёт не о тёплых, как обычно в режиме протапливания, а именно о нестерпимо горячих батареях, когда приходится открывать окна, чтобы как-то спастись от жары.
Получается, проблема имеет место быть?
Если вам не сложно, отпишитесь в комментариях, на какой улице топят сильно. Попробуем собрать статистику, чтобы понять, что происходит и определиться с действенными мерами.
Вот что выяснилось, список улиц, где сильно греют:
Между тем, ещё 13 апреля нас проинформировали что
Только что нам сообщили - отопительный сезон окончен, губернатор подписал распоряжение об отключении отопления. В 2019 году отопительный сезон в регионе завершился 12 апреля. Получается - этакий рекорд, а вы говорите, глобальное потепление. С другой стороны, сидеть в холоде тоже не совсем приятно, тем более в то время, когда всякая зараза по планете ходит.
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Сразу несколько жалоб поступило нам от жителей Бреста, все они об одной беде - слишком горячие батареи в домах. К сожалению, мало кто указывает адрес, почему-то...
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