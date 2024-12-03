«Первую перевозку организовал на декретные деньги жены». Кубинец, который стал «крестником Фиделя», приехал в Беларусь и в 90-е построил здесь транспортный бизнес

Источник материала: ProBusiness



Луис Александр Росс-Анашенков. Все фото предоставлены героем статьи.

Луис Александр Росс-Анашенков родился на Кубе. Но потом судьба занесла его в Беларусь. Именно здесь он открыл свою первую компанию и заработал капитал. Александр больше 30 лет занимается логистикой, а сейчас руководит транспортно-экспедиционной компанией «РАЛАДОС». Парню с кубинскими корнями пришлось строить свое дело в непростые времена: он никогда не был уверен, что все получится, но рисковал — и в итоге смог пережить все проблемы и неудачи. Он рассказал «Про бизнес» о том, как стал «крестником Фиделя», как ему помогла семья в становлении бизнеса и почему он любит мотоциклы.

«С детства я мечтал стать военным, но не прошел медкомисию по зрению»

— Я родился в 1965 году на Кубе: отец кубинец, а мать русская. У меня два имени: одно по русскому деду — Александр, второе по кубинскому — Луис. Фамилия тоже двойная по той же причине. При рождении моя русская бабушка написала письмо Фиделю Кастро и пригласила его стать моим крестным отцом. Он согласился: так я стал «крестником Фиделя». До моих 3,5 лет мы с семьей жили на Кубе, а после приехали в СССР на Кубань — в город Тихорецк.

С детства я мечтал стать военным и после 8 класса попытался поступить в Суворовское училище, но не прошел медкомисию по зрению. Чтобы не терять время, пошел в сельскохозяйственное профтехучилище, закончил его с отличием. После меня отправляли в Тимирязевскую сельскохозяйственную Академию, но я все еще бредил армией.





В 1983 году я приехал в Минск поступать в ВИЗРУ (Высшее инженерное зенитно-ракетное училище). Так как у меня были проблемы со зрением, я выучил назубок всю таблицу как букв, так и «скобок». Но отказали по причине шумов в сердце. Позже мне объяснили, что истинной причиной отказа было мое кубинское происхождение.

Поскольку я «технарь», то решил учиться дальше по специальности и поступил на автотракторный факультет Белорусского Политехнического института (БПИ). После него меня взяли в «СовТрансАвто» инженером по технике безопасности. Спустя 2 года я стал там главным механиком. Меня даже рассматривали на должность заместителя директора предприятия.





«Во мне включился предприниматель»

После развала Союза стали зарождаться первые коммерческие предприятия и кооперативы, появился спрос на услуги доставки грузов. Многие звонили в отдел эксплуатации «СовТрансАвто» с вопросами: «Можно заказать у вас автомобиль?» (например, в Германию). Чаще всего диспетчеры отвечали: «Все машины расписаны, звоните через неделю».

Но клиентам нужно было срочно! Во мне включился предприниматель и я подумал: «Почему бы мне не помочь этим людям с их запросами?». Так я начал оказывать услуги экспедирования — узнавал, у кого есть транспорт, и предлагал помочь.





Уволившись из СовТрансАвто, в 1993 году я организовал свою первую компанию, назвал ее «РАЛАМ и К». Название представляло собой аббревиатуру моего Ф.И.О, а буква «К» — это сокращение имени моей дочери Каролины. Она как раз родилась в этот период. Мои клиенты думали, что у меня большой бизнес («К» — наверно же «компания»!), в то время как я работал один и звонил из дома со стационарного телефона, а моя маленькая дочка ползала рядом и дергала его за провод.





Мы с женой жили сначала у моей мамы, потом — у родителей жены. Были еще бабушки-дедушки в деревне, мы часто ездили к ним на выходные. Они передавали нам различные продукты и «прысмакi», выращенные и приготовленные самостоятельно, так что на еде мы могли экономить.

Когда я занялся бизнесом, первый клиент договорился со мной на постоплату. Мне нужно было запустить машину в рейс, а денег не было. Жена очень вовремя получила «декретные»: я положил эти деньги на счет и на них отправил грузовик. По сути, первые деньги я заработал благодаря своей жене.





«Работать было непросто, я многого не знал и не сразу все понимал»

С 1996 года шло активное становление международной транспортной отрасли в Беларуси. Для меня это было важно, так как я специализировался именно на международных перевозках. Внутри страны это был нерентабельный бизнес.

Работать было непросто, я многого не знал и не сразу все понимал.

В таком бизнесе оказалось множество нюнсов. Я нес полную ответственность перед клиентом за сохранность и доставку груза (как правило, дорогого). По сути, приходилось управлять чужим предприятием, а у каждого из них была своя специфика, свои взаимоотношения в коллективе и с водителем. Очень мешал сложный документооборот — сначала я использовал шаблонный договор, но со временем и опытом вносил в него все больше правок и дополнений. Хотя все равно случались ситуации, когда я нес издержки, а клиенты отказывались со мной рассчитываться. Услуга оказывалась за пределами страны и человеческий фактор мог принести любые сюрпризы — я не знал водителя и не мог общаться с ним напрямую. А вдруг он не заедет в то место, куда мне нужно, и не доставит груз?

Кроме того, машины для перевозок часто были бэушнымии и могли ломаться в пути. Навигационных систем отслеживания тогда не было, и временами приходилось фантазировать, чтобы и сохранить клиента, и поддержать перевозчика. И все это накладывалось на сложности коммуникации: меня мог неверно понять перевозчик, водитель мог приехать на отгрузку позже или не приехать вообще, а заказчики ждали… и так далее… Шучу, что с каждой сложной ситуацией волос у меня на голове становилось все меньше и меньше.

Как только у меня появилась возможность выехать за границу, я начал знакомиться с клиентами. Это позволило мне и перенять их опыт, и посмотреть на свою работу под другим углом.

«В свой первый грузовик вложил почти все сбережения, даже что-то взял в долг»

Первый год я работал один, а во второй у меня появилось 2 сотрудника. Я ехал на переговоры с клиентами, а диспетчер сидел в офисе и обзванивал транспортные фирмы. Компаний-перевозчиков становилось все больше, со всеми нужно было знакомиться, рассказывать про наши возможности. Рынок нужно было мониторить постоянно, Интернета еще не было — все делали вручную.





Откуда брали контакты перевозчиков? Были газеты с объявлениями, к примеру «Из рук руки» или «Бизнес Беларуси». После стали появляться различные ведомственные каталоги, где каждая компания старалась себя показать и рассказать, что она делает. С 1992 года в стране действовала Ассоциация международных автомобильных перевозчиков «БАМАП». С появлением своего грузового автомобиля мне пришлось тоже зарегистрироваться там. А в 1995 году, при создании Ассоциации Международных Экспедиторов" БАМЭ", наше предприятие вошло в состав членов и этой организации.

В свой первый грузовик (естественно, бэушный, зато со сцепкой) вложил почти все сбережения, даже что-то взял в долг. Был клиент, который активно возил сборные грузы — посуду, ковры, мебель и прочее… Это были очень выгодные фрахты, которые дали возможность в короткое время заработать на второй грузовик.

Создаем белорусско-австрийскую компанию

В 90-х на белорусский транспортный рынок выходили европейские компании, предлагали организовать совместные предприятия. У меня был знакомый в Австрии, эмигрант из СССР. У нас завязались хорошие отношения, мы сдружились семьями, и я предложил: «Беларусь с Австрией мало работает, здесь не представлен австрийский рынок. Давай этим воспользуемся?».

Он нашел австрийскую транспортную фирму, и после всех согласований в 1998 году мы решили создать совместную белорусско-австрийскую компанию «ТИРАЛ» с тремя учредителями. На тот момент у нас было около 10 своих грузовиков, и под новую компанию мы взяли в лизинг еще 50 штук.





Но было непросто — наша совместная работа напоминали известную басню Крылова «Лебедь, рак да щука». У австрийской компании был сугубо капиталистический потогонный подход, они воспринимали водителей как средство труда и инструмент. Я старался противодействовать этому и объяснять, что так нельзя, что водителям нужно отдыхать. Это сейчас есть режим труда и отдыха, который контролируется и приборами, и полицией, большие штрафы за его нарушение…

В итоге с другим участником появились разногласия в принципах работы, и постоянные конфликты привели к тому, что через некоторое время эта компания развалилась с большим треском. Это была громкая история, многие транспортники того времени наверняка слышали об этом. Спустя много лет, видимо помудрев, мы опять стали общаться и дружить семьями — все же хороших моментов у нас было больше, чем плохих.

Так, практически «с нуля», мне пришлось начинать все сначала. Со мной остались несколько сотрудников, и первое время я выплачивал им зарплату из своего кармана, из оставшихся сбережений. За несколько лет до этого я зарегистрировал фирму «РАЛАДОС» — у меня были планы сделать ее чисто экспедиционной. Окончание «ДОС» в переводе с испанского означает «ДВА», т.е. «РАЛАМ 2». Так что под этим юрлицом мы и стали работать.





Как у многих, у нас были и подъемы, и падения. Основная моя проблема — взрывной характер. К тому же, я очень увлекаюсь разными проектами и, если меня не сдерживать, могу буквально «улететь в космос». При этом мне хочется, чтобы все окружающие вовлекались вместе со мной. Когда этого не происходит, я могу быть очень резким и категоричным. Единственный человек, который иногда меня в таких случаях может сдерживать, — супруга.

«В прошлом году пришлось сократить количество собственного транспорта до минимума»

В последние годы у нас было небольшое количество грузовиков, и для меня это была постоянная головная боль — многие перевозчики смогут меня понять. Техническое состояние грузовиков, недостаток оборотных средств и специальных транспортных разрешений, наличие очередей на границах, острая нехватка профессиональных водителей, и т. д, а самое важное — постоянное переживание за самих водителей, находящихся в пути, особенно в зимний период. Я все пропускал через себя, может быть даже чересчур.

В прошлом году в связи с произошедшими изменениями пришлось сократить количество собственного транспорта до минимума — границы перекрыты, основные грузопотоки из Европы ушли в Турцию и Китай. Для работы с клиентами целесообразнее привлечь транспорт специализированного предприятия, не концентрируясь на технических вопросах и проблемах самого транспорта. Собственно, я стал заниматься тем, чем занимался с самого начала и на протяжении всего этого времени.





Сейчас в «РАЛАДОС» более 40 сотрудников, и мы постоянно набираем новых профессионалов. Стараюсь делегировать процессы и не вмешиваться в «операционку», хотя на мне по-прежнему многое завязано.

В 2019 году я стал подыскивать человека, которому мог бы передать «эстафетную палочку». Сначала я, конечно, подумал про детей. Сыну сейчас 25 лет, он закончил в Минске колледж, отслужил в армии. Дочь увлекается ресторанным бизнесом и виноделием. Но тема транспорта и логистики не совсем то, что им нравится.

Решил искать кого-то со стороны. У меня уже были попытки «вырастить» себе преемника, но чаще всего он или уходил открывать свой бизнес, или его кто-то перекупал. Понятно, что человека можно заинтересовать только предложением доли в бизнесе.





Я стал искать, кого бы к себе «приблизить». Опыт работы с родственниками и друзьями показал, что это плохой вариант. К счастью, в 2020 году я нашел такого человека — он сейчас мой заместитель и партнер.

За 4 года совместной работы мы достигли значительных результатов, так как в работе четко разграничили обязанности.

Более того, мы друг друга дополняем по характеру. И самое интересное, что за 4 года совместной работы не было ни одной ситуации, где наши мнения и позиции бы разошлись.

«Я продал машину и стал ходить в офис пешком»

Еще с подростковых времен у меня любовь к мотоциклам. В 16 лет на Кубани я ходил в мотокружок. Вспоминаю как в день, когда нужно было сдавать экзамен, была ужасная осенняя погода, подморозило, было скользко, а сдавать мы должны были на своем мотоцикле. Мастер спросил: «Кто готов на нем доехать?» — и я согласился, там было немного километров. Всю дорогу я ехал и молился — холодно, дождь, скользкая дорога. В ГАИ мне поставили экзамен автоматом и отправили домой отогреваться.

В юности я бредил мотоциклом, брал его кататься у ребят и моего дяди — у которого был Урал «с коляской». Я очень хотел купить себе мотоцикл, даже однажды на летних каникулах устроился работать помощником комбайнера. И мне удалось скопить нужную сумму, но моя бабушка сказала: «Даже не думай, этому не бывать!» В то время было слишком много аварий, так что мотоцикл стал для меня табу.

Потом учеба в институте, работа, позже появилась семья, дети, и мне стало не до этого. Я видел, как страшно гоняют многие мотоциклисты, и понимал, что у меня большая ответственность перед молодой семьей, я такого себе позволить не могу.

Но в 2020 году я продал машину и стал ходить в офис пешком. Однажды сын мне сказал: «Может, купи себе мотоцикл?». Я подумал и решил: «Если покупать, то только «Harley-Davidson». Посоветовался со знакомыми, которые доставляли их из Америки, и со временем стал владельцем классического юбилейного Харлея. Спасибо жене, что она с пониманием и терпением относится к моим увлечениям — наверное именно поэтому мы вместе уже более 30 лет.





После работы я мог сесть и поехать кататься на мотоцикле — например, в сторону Логойска. Удовольствие для меня невероятное — сбылась моя мечта! Со временем я ездил на нем в Россию, и в Европу. Это было не очень легко, т.к. эта модель не предназначена для таких поездок. Понял, что для дальних поездок надо иметь более комфортный мотоцикл с вместительными кофрами и мощным двигателем. Так что теперь у меня их два. Один для дальних поездок, другой — «для души». Постепенно влился в клуб любителей Харлея HDC «HARLEY RIDERS», где встретил единомышленников и позитивных людей.





Я человек увлекающийся и, если мне что-то нравится, отдаюсь этому целиком.

Пробовал дайвинг, парашют, горные лыжи, сноуборд, верховую езду… А так как живу за городом и увлекаюсь садоводством (не зря же я заканчивал сельхозучилище!), то сад и небольшой огород постоянно требуют заботы: посадить, обрезать, прополоть.





Также меня занимает тема духовности. Несколько раз был в Греции на Афоне, прошел многие монастыри и пытался понять, почему люди уходят в монастырь, живут как аскеты, посвящают всю свою жизнь служению Богу. Для меня это загадка. Восхищаюсь тем, как люди отказываются от многого и отдаются своему предназначению.





Еще у меня есть желание вспомнить испанский язык — я на нем говорил в раннем детстве, но после забыл, и не было возможности его тренировать. Кстати, моя мама до сих пор подрабатывает переводчиком испанского, и по возможности помогает с его изучением.





Уверен, что успех — это не только финансовый результат, но и способность наслаждаться процессом, жить в гармонии с собой, своими увлечениями и своими близкими. Придерживаюсь мнения, что всех денег не заработаешь, поэтому стараюсь балансировать между работой и другими активностями, жить, управлять жизнью, слушать и прислушиваться.