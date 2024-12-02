Лондонский стартап по продаже секонд-хенда привлек $ 20 млн, а Трамп готовится к экономической войне с Китаем. Мировые новости бизнеса за ноябрь 2024 года

Источник материала: ProBusiness

Трамп вводит тарифы в отношении Мексики, Канады и Китая, а Австралия вводит запрет на использование социальных сетей для детей младше 16 лет. «Про бизнес» продолжает рассказывать о важных деловых событиях в мире. Подготовили для вас подборку бизнес-новостей за ноябрь 2024 года.

Американские компании наращивают инвестиции в центры обработки данных на фоне развития искусственного интеллекта

Американские компании активно вкладывают средства в строительство центров обработки данных, стремясь занять лидирующие позиции в области искусственного интеллекта. По данным Бюро переписи населения США, расходы на частное строительство таких объектов увеличились почти на $ 30 млрд в год, что более чем вдвое превышает уровень конца 2022 года. Именно тогда ChatGPT от OpenAI был выпущен для широкой общественности, что привлекло массовое внимание к возможностям ИИ.



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США лидируют по объему инвестиций в эту сферу, а мировые расходы, по прогнозам финансовой компании KKR & Co., могут достичь $ 250 млрд в год. Развитие искусственного интеллекта и связанные с ним возрастающие вычислительные мощности играют ключевую роль в этом росте. Увеличение числа дата-центров сопровождается возрастающей потребностью в электроэнергии, что вызывает опасения относительно потенциального давления на энергетическую инфраструктуру. Крупные технологические компании могут требовать все большую долю генерирующих мощностей, что может привести к увеличению затрат для домохозяйств и других предприятий. Недавно главный энергетический регулятор США отклонил предложение Amazon.com Inc. о специальной сделке, которая позволила бы ее дата-центру использовать больше энергии от соседней атомной электростанции. Это решение отражает растущую озабоченность о влиянии крупных центров обработки данных на энергетическую отрасль.

Лондонский стартап по продаже секонд-хенда привлек $ 20 млн

Лондонский стартап Fleek, специализирующийся на улучшении торговли подержанными товарами, привлек $ 20,4 млн инвестиций для расширения своей деятельности. Платформа связывает оптовиков, продающих б/у товары, с розничными продавцами, которые перепродают эти вещи конечным покупателям. На сегодняшний день Fleek сотрудничает с 10 000 реселлерами и розничными магазинами в 70 странах. Платформа уже обработала более 2,5 миллиона единиц секонд-хенд товаров от 1 000 оптовых поставщиков.



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Инвестиции в проект предоставили такие крупные игроки, как HV Capital, Andreessen Horowitz, поддержавший стартап еще на этапе посевного финансирования, и акселератор Y Combinator, где Fleek прошел программу в 2022 году. Среди индивидуальных инвесторов платформы — президент Shopify Харли Финкельштейн, бывший CEO Depop Мария Рага и CTO Postmates Шон Плейс.

Fleek был основан в 2021 году друзьями Абхи Арора и Санкетом Агарвалом. Идея родилась после того, как мама родственника Агарвала пожаловалась на сложности с поставками одежды во время пандемии. Арора заметил, что многие оптовики секонд-хенда начали использовать Instagram и видеозвонки для торговли, и это вдохновило его на создание онлайн-платформы, которая упрощает взаимодействие между оптовиками и розничными продавцами. Сегодня Fleek получает доход в виде комиссии с продаж, помогая оптовикам продавать подержанную одежду, а магазинам — закупать ее.

Трамп пообещал ввести тарифы в отношении Мексики, Канады и Китая в первый же день

Дональд Трамп заявил, что в первый день своего президентства он ударит по Китаю, Мексике и Канаде новыми тарифами, чтобы заставить их бороться с нелегальной иммиграцией и контрабандой наркотиков в США. Трамп объявил, что в первый день после инаугурации, назначенной на 20 января 2025 года, он подпишет указ о введении 25-процентного тарифа на все товары из Мексики и Канады. Он также планирует обложить китайский импорт дополнительным 10-процентным тарифом, пока Пекин не примет меры по борьбе с контрабандой фентанила.



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Эти инициативы направлены на усиление давления на главных торговых партнеров США, но также могут вызвать рост цен на импортные товары для американских потребителей, так как тарифы, по сути, являются налогом на импорт. США — крупнейший в мире импортер, на который приходится около 40% от общего объема импорта из Китая, Мексики и Канады. Согласно данным, ежегодный объем импорта США составляет $ 3,2 трлн. Тарифы на продукцию из этих стран могут повлиять на глобальные цепочки поставок и привести к сбоям в торговле между странами.

После объявления тарифных угроз Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Представитель канадского правительства сообщил, что обсуждение затронуло вопросы торговли и безопасности границ, при этом Трюдо отметил, что миграционные потоки через канадскую границу значительно ниже, чем через южную границу США.

Министерство финансов Мексики подчеркнуло, что Мексика является главным торговым партнером США, а соглашение USMCA (Соглашение США, Мексики и Канады) обеспечивает стабильность для инвесторов. Однако новые тарифы могут создать неопределенность и нанести ущерб экономическим связям между странами.

Китай отреагировал заявлением, что обвинения в содействии контрабанде фентанила не соответствуют фактам. Представитель китайского посольства в Вашингтоне отметил, что торговое сотрудничество между США и Китаем взаимовыгодно, и ни одна из сторон не выигрывает от торговых войн. Трамп в ходе своей предвыборной кампании также заявлял о возможности введения тарифов до 100% на товары из Китая и Мексики, если посчитает это необходимым. Он планирует отменить статус наибольшего благоприятствования для Китая в торговле, что может существенно ухудшить условия торговли между двумя странами.

NASA отказала Tesla в высадке на Луну. Полетит Toyota

Space X Илона Маска не сможет использовать Tesla для исследования Луны.



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Недавно NASA заключило контракты с компаниями SpaceX и Blue Origin Джеффа Безоса на разработку систем высадки людей на Луну в рамках программы Artemis. Задача полегает в создании системы доставки передвижных транспортных средств на поверхность спутника земли к 2032 году. Однако, по данным Auto Evolution, SpaceX и Tesla не были включены в проекты по конструкции и сборке лунных вездеходов из-за подозрений в ненадежности их технологий.

В настоящее время эти работы проводит Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) в сотрудничестве с Toyota. Предполагается, что негерметичный марсоход сможет перевозить двух астронавтов в скафандрах и полтонны груза. С его помощью люди смогут исследовать поверхность Луны и проводить эксперименты на поверхности.

Австралия вводит запрет на использование социальных сетей для детей младше 16 лет

Австралия утвердила один из самых жестких в мире законов, регулирующих доступ детей к социальным сетям. Новый закон, принятый после долгих и эмоциональных дебатов, запрещает использование социальных сетей для детей младше 16 лет. Закон запрещает несовершеннолетним входить в аккаунты на таких платформах, как Instagram, X (бывший Twitter), Snapchat и TikTok. Компании, нарушившие это требование, могут быть оштрафованы на сумму до $ 32 млн. Пробное применение закона начнется уже в январе 2025 года, а полный запрет вступит в силу через год.



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Новый закон также обязывает социальные сети самостоятельно обеспечить выполнение этих требований. Это включает внедрение механизмов проверки возраста пользователей, что вызвало озабоченность со стороны технологических гигантов и правозащитных организаций.

Законопроект стал ответом на растущие опасения по поводу влияния социальных сетей на психическое здоровье детей и подростков. Ранее подобные меры принимались во Франции и отдельных штатах США, где доступ несовершеннолетних к соцсетям ограничивается без разрешения родителей. Однако австралийский запрет является более строгим, чем большинство аналогичных инициатив. Полный запрет на использование соцсетей для детей младше 14 лет, принятый ранее во Флориде, уже столкнулся с судебными разбирательствами на основании нарушения свободы слова. В Австралии же новая мера нашла значительную поддержку среди населения: согласно опросу YouGov, 77% граждан поддерживают этот закон.

Новый запрет вызвал активные дискуссии среди различных групп. Представители Meta и TikTok выразили поддержку защите детей в интернете, но указали, что принятие закона было слишком поспешным. Компания X заявила, что закон может ограничить свободу выражения мнений подростков. Некоторые группы, защищающие права детей и право на частную жизнь, выступили против нового закона, заявив, что он может создать дополнительные барьеры для общения и самовыражения подростков. Несмотря на критику, большинство австралийцев одобряют эту инициативу. Опросы показывают, что граждане обеспокоены влиянием социальных сетей на молодежь и считают строгие меры оправданными. Австралийское правительство планирует продолжить консультации с экспертами и технологическими компаниями, чтобы определить наиболее эффективные способы реализации закона. Особое внимание будет уделено механизмам проверки возраста и защите прав пользователей. Этот шаг Австралии может стать примером для других стран, рассматривающих ужесточение регулирования социальных сетей, и задать новый стандарт в защите психического здоровья молодежи.