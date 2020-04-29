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Макарина-Кибак о врачах и коронавирусе: «Спасли, обрадовались, сняли шапочку, очки. И потом начинаем говорить»

29.04.2020 12:36 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».

Макарина-Кибак: «Коечного фонда у нас достаточно, средства индивидуальной защиты – формируется определённый запас – их достаточно»

Макарина-Кибак о врачах и коронавирусе: «Спасли, обрадовались, сняли шапочку, очки. И потом начинаем говорить»

Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодёжной политике:
Есть у врачей такой факт – это подтверждённый факт. Ты вначале делаешь, особенно врачи-хирурги, ты вначале молча всё делаешь: твоя задача – спасти жизнь. Одному – организовать её спасение, другому –конкретно сделать, третьему – подготовить почву для этого, а потом мы уже обсуждаем. Спасли, обрадовались, сняли шапочку, очки – кто, что. И потом начинаем говорить.

И самое главное то, что в самом начале вся работа была организована, и мы уже с вами, всё-таки, начало работы мы уже можем оценивать. Потому что всё четко, слаженно, каждый на своём месте, каждая показала. А поговорим мы потом.

Может быть, оно где-то, на самом деле, такое и было, но мне кажется, что это доверие восстановлено. Мы научимся и говорить, а потом все расскажем.

Люди в материале: Людмила Макарина-Кибак

 
 
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Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира». Макарина-Кибак: «Коечного фонда у нас достаточно, средства индивидуальной защиты...
 
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