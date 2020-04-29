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Макарина-Кибак о врачах и коронавирусе: «Спасли, обрадовались, сняли шапочку, очки. И потом начинаем говорить»
29.04.2020 12:36 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в программе
Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодёжной политике:
Может быть, оно где-то, на самом деле, такое и было, но мне кажется, что это доверие восстановлено. Мы научимся и говорить, а потом все расскажем.
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Макарина-Кибак о врачах и коронавирусе: «Спасли, обрадовались, сняли шапочку, очки. И потом начинаем говорить»
Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира». Макарина-Кибак: «Коечного фонда у нас достаточно, средства индивидуальной защиты...
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