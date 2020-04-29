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С 1 мая установлены новые размеры минимальных потребительских бюджетов

29.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Новые размеры минимальных потребительских бюджетов утверждены постановлением Министерства труда и социальной защиты.

 

С 1 мая установлены новые размеры минимальных потребительских бюджетов

 

Минимальный потребительский бюджет на одного члена семьи из четырех человек с 1 мая по 31 июля в расчете на месяц составит Br406,04.

Также постановлением Минтруда установлены среднедушевые минимальные потребительские бюджеты молодой семьи из трех человек в размере Br437,84; трудоспособного населения — Br513,77; пенсионеров — Br398,4; детей в возрасте до 3 лет — Br340,01; детей в возрасте от 3 до 6 лет — Br434,64; детей в возрасте от 6 до 18 лет — Br441,79.

Как уточнили специалисты Минтруда, минимальный потребительский бюджет представляет собой расходы на приобретение набора потребительских товаров и услуг для удовлетворения основных потребностей человека. Удельный вес статей расходов в минимальном потребительском бюджете семьи из четырех человек в ценах марта 2020 года распределен так: продукты питания — 48,2%, одежда, белье, обувь — 19,1%, ЖКУ — 8,7%, бытовые услуги, транспорт, связь — 8,8%, мебель, предметы культурно-бытового и хозяйственного назначения — 8,8%, культурно-просветительные мероприятия и отдых — 1,3%, взносы и платежи — 2,5%, лекарственные средства, предметы санитарии и гигиены — 2,6%.

Среднедушевые минимальные потребительские бюджеты утверждаются ежеквартально и служат для анализа достигнутого уровня жизни населения и прогнозирования его изменений, оценки материального положения различных групп населения, типов семей, покупательной способности доходов населения, обоснования размеров минимальных социально-трудовых гарантий.

В настоящее время среднедушевой минимальный потребительский бюджет семьи из четырех человек служит основой для определения права граждан на получение льготных кредитов и субсидий на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений; граждан, постоянно проживающих и работающих в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек, — льготных кредитов на капитальный ремонт и реконструкцию жилых помещений, строительство инженерных сетей, возведение хозяйственных помещений и построек.

 

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  Новые размеры минимальных потребительских бюджетов утверждены постановлением Министерства труда и социальной защиты.     Минимальный потребительский бюджет...
 
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