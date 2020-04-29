В Бресте у учителя в школе нашли коронавирус, все начальные классы отправили на удаленку

Источник материала: Tut.by

У учителя начальных классов средней школы № 33 Бреста подтвердился коронавирус. Заболевшую госпитализировали, контакты — изолировали, все младшие классы перевели на удаленку. Об этом TUT.BY сообщили в администрации учебного заведения.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

О выявленном случае коронавируса в СШ № 33 TUT.BY сообщила читательница:

«В субботу в СШ 33 г. Бреста обнаружили учительницу 4 класса, которая заболела коронавирусом. Всю прошлую неделю эта учительница работала в школе, вела уроки».

Информацию нам подтвердили в администрации учебного заведения:

— Действительно, у учительницы коронавирус. Сейчас вся начальная школа на дистанционном обучении. Остальные дети — учатся [очно]. 11 человек контактов первого уровня из педагогов изолировали. Некоторые из них изъявили желание и дистанционно проводят занятия с детьми.

В СШ № 33 также добавили, что по заявлению родителей, часть учеников школы перешла на удаленное обучение.

В Беларуси, по данным на 28 апреля, зарегистрировано 12 208 человек с положительным тестом на COVID-19 — это 7,5 процента от количества проведенных тестов, сообщает Минздрав. С начала вспышки в стране умерли 79 человек.

Последние данные по Брестской области публиковались 24 апреля . По информации Минздрава на 23 апреля, на Брестчине COVID-19 обнаружили у 339 человек. На то время это был самый низкий показатель по стране.