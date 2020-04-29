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В Бресте у учителя в школе нашли коронавирус, все начальные классы отправили на удаленку
29.04.2020 13:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У учителя начальных классов средней школы № 33 Бреста подтвердился коронавирус. Заболевшую госпитализировали, контакты — изолировали, все младшие классы перевели на удаленку. Об этом TUT.BY сообщили в администрации учебного заведения.
О выявленном случае коронавируса в СШ № 33 TUT.BY сообщила читательница:
«В субботу в СШ 33 г. Бреста обнаружили учительницу 4 класса, которая заболела коронавирусом. Всю прошлую неделю эта учительница работала в школе, вела уроки».
Информацию нам подтвердили в администрации учебного заведения:
— Действительно, у учительницы коронавирус. Сейчас вся начальная школа на дистанционном обучении. Остальные дети — учатся [очно]. 11 человек контактов первого уровня из педагогов изолировали. Некоторые из них изъявили желание и дистанционно проводят занятия с детьми.
В СШ № 33 также добавили, что по заявлению родителей, часть учеников школы перешла на удаленное обучение.
В Беларуси, по данным на 28 апреля,
Последние данные по Брестской области
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Контакты первого уровня установлены и изолированы.
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