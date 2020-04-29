Минский врач сняла видео о своей работе во время эпидемии, из-за которой месяц не видела семью

Источник материала: KYKY

Татьяна Салей – врач-анестезиолог-реаниматолог в 10-й городской клинической больнице Минска. Она, как и многие медики по всей стране, работает с людьми, у которых выявили коронавирус. На своей странице в инстаграме Татьяна опубликовала видео о том, как выглядит ее рутина при подготовке ко встрече с такими пациентами, заметил The Village Беларусь.

Сейчас ролик Татьяны набрал почти 1,8 тысячи просмотров, а прошло-то не больше суток. В комментариях пользователи благодарят ее и ее коллег за труд и желают медику здоровья и сил.

Кстати, делится своими буднями во время эпидемии девушка не впервые. Пару дней назад она написала вот такой трогательный пост:

«В промежутках между работой в «грязной зоне» (так называется отделение реанимации, где лежат теперь пациенты с COVID-19) хочется еще раз поблагодарить всех неравнодушных людей, которые помогают нам и поддерживают (средствами индивидуальной защиты, которые на вес золота, горячими обедами и ужинами, вкусными пирогами и тортиками, добрыми словами). Без dас было бы намного сложнее вступать на этот путь борьбы.

Кто-то говорит, что мы (медицинский персонал) наконец начнем работать и выполнять свои прямые обязанности, что ничего сверх в нашей работе нет, что мы не так лечим, не так разговариваем и не так выглядим... Мы стараемся, для нас, как и для всего мира, это новая болезнь и новые условия труда. Мы работаем сутки, через сутки... Выполняем привычные для нас манипуляции в непривычной для нас экипировке (спасибо, что она есть). Нам не то, что тяжело в ней работать, тяжело просто говорить. И фотографии врачей со стертыми в кровь лицами, которые месяц назад казались нам чем-то страшно нереальным... Сейчас такие лица мы видим в зеркале после каждой смены... Это не пост-жалоба! Это пост-спасибо! И призыв к уважению друг друга (не только сейчас, всегда)! Ведь только так можно справиться с этой (любой) проблемой – вместе!

Мы работаем... Каждый день сражаемся за жизни пациентов (и делали так всегда)! Берегите себя, берегите своих родителей, бабушек и дедушек, им сложнее всего дается эта болезнь... Я не видела свою семью больше месяца, сейчас это самая лучшая забота о них! Спасибо!».