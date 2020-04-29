«Потом еще 100 лет простоят!» Минтранс - о 12 мостах, которые поручил восстановить президент

Источник материала: Tut.by

«Это даже важнее, чем борьба с коронавирусом. Психоз должен быть вокруг мостов», — заявил недавно президент и потребовал срочно восстановить проблемные мосты. В списке их оказалось 12. В Минтрансе AUTO.TUT.BY рассказали над какими объектами уже сейчас работают наши мостовики и что будет с движением в тех районах, где будут спасать путепроводы.



Фото: Глеб Малофеев

На самом деле проблемных мостов в Беларуси далеко не 12. Вопросы к ним начали возникать еще в 2017 году. Все помнят историю автомобильного моста через Припять в Житковичском районе, который в 2017 году треснул и провис, вскоре просел участок путепровода МКАД в столичной Лошице.

Кстати, в госпрограмме по развитию и содержанию автодорог на 2017−2020 годы сказано, что из 2259 мостовых сооружений на республиканских дорогах не соответствуют нормативным требованиям 972 сооружения. При этом 32 из них требовали неотложных работ. Расположены они по всей территории страны.

В Минтрансе уверяют, что ремонт на мостовых сооружениях никогда не прекращался. Например, в прошлом году мостовики завершили работы на 21 сооружении. Самый крупный объект — реконструкция моста через реку Мухавец возле Бреста на трассе М1. А при реконструкции трассы М6 Минск-Гродно реконструировали 15 мостов.



«В 1970−80-е годы путепроводы строили массово, но экономили». Какие мосты потенциально опасны

Сейчас рабочие занимаются реконструкцией двух мостов: через реку Пина (дорога Р6) и через реку Сож (дорога Р140). Занимаются мостом через Днепр возле Рогачева (дорога Р43), но его сдадут только, если хватит финансирования. Кроме этого, совместно с Польшей начнут строить мост через реку Западный Буг, а во время модернизации дороги на Вильнюс пройдет реконструкция и шести мостов.

Что касается тех самых 12 мостов, о восстановлении которых говорил президент, то это отдельная работа, совместный проект Беларуси и Европейского банка реконструкции и развития. Кредитное соглашение по ним Витебск">подписали еще в декабре прошлого года: на реконструкцию мостов выделят 126 млн евро.

— Реконструкция этих сооружений будет проводиться в три этапа — в каждый входит по четыре объекта. По объектам первого этапа уже разработаны строительные проекты, — рассказали в транспортном ведомстве. — Во втором квартале этого года мы планируем завершить первый тендер по четырем мостовым сооружениям. Ориентировочно работы по этим мостам могут начаться уже в июле-августе.

Первый этап

путепровод через железную дорогу на дороге М10 граница РФ (Селище) — Гомель — Кобрин;

реконструкция путепровода на М-8/Е95 граница РФ (Езерище) — Витебск — Гомель — граница Украины (Новая Гута);

реконструкция моста через реку Каспля на дороге Р112 Витебск — Сураж — граница РФ (Стайки);

мост через реку Ясельда на дороге Р8 Лунинец — Пинск.

Второй этап

реконструкция моста через реку Дрисса на дороге Р117 граница РФ (Кострово) — Кохановичи — Верхнедвинск;

реконструкция моста через реку Дрисса на дороге Р46 Лепель — Полоцк — граница РФ (Юховичи);

мост через Днепро-Бугский канал (лево) на дороге М-1/Е30 Брест (Козловичи) — Минск — граница РФ (Редьки);

мост через реку Березина на дороге Р63 Борисов — Вилейка — Ошмяны.

Третий этап

мостовой переход через реку Березина на дороге Р43 граница РФ (Звенчатка) — Кричев — Бобруйск — Ивацевичи;

мост через реку Неман на дороге М11/Е85 граница Литвы (Бенякони) — Лида — Слоним — Бытень;

мост через реку Неман на дороге Р41 Слоним — Мосты — Скидель — граница Литвы (Поречье);

мост через реку Сож на Р74 Чериков-Краснополье-Хотимск-граница РФ (Горня).

«Прослужат еще сто лет»

Во время реконструкции мостов и путепроводов будут использоваться разные подходы.

— Мы хотим на некоторых объектах перейти на сборно-монолитное строение, так как полностью монолитное — очень дорого стоит. А в нашем случае сама балка пролетного строения будет сборная железобетонная, а сверху — монолитная плита. Это позволит получить все преимущества монолитного моста, при этом сократятся сроки строительства и уменьшится его стоимость.

Ориентировочный срок службы мостовых сооружений после реконструкции — 100 лет.

Реконструкцию мостовики будут делать без остановки движения стороннего транспорта. В одних случаях будет предусмотрен объезд, в других — временный или понтонный мост, паромная переправа.

В Минтрансе отметили, что сегодня для реализации этого проекта хватает мощности мостостроительных организаций страны. Но если появится необходимость, то предприятия будут привлекать дополнительных работников.