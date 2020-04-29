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«Потом еще 100 лет простоят!» Минтранс - о 12 мостах, которые поручил восстановить президент
29.04.2020 17:04 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Это даже важнее, чем борьба с коронавирусом. Психоз должен быть вокруг мостов», —
На самом деле проблемных мостов в Беларуси далеко не 12. Вопросы к ним начали возникать еще в 2017 году. Все помнят
Кстати, в
В Минтрансе уверяют, что ремонт на мостовых сооружениях никогда не прекращался. Например, в прошлом году мостовики завершили работы на 21 сооружении. Самый крупный объект — реконструкция моста через реку Мухавец возле Бреста на трассе М1. А при реконструкции трассы М6 Минск-Гродно реконструировали 15 мостов.
Сейчас рабочие занимаются реконструкцией двух мостов: через реку Пина (дорога Р6) и через реку Сож (дорога Р140). Занимаются мостом через Днепр возле Рогачева (дорога Р43), но его сдадут только, если хватит финансирования. Кроме этого, совместно с Польшей начнут строить мост через реку Западный Буг, а во время модернизации дороги на Вильнюс пройдет реконструкция и шести мостов.
Что касается тех самых 12 мостов, о восстановлении которых говорил президент, то это отдельная работа, совместный проект Беларуси и Европейского банка реконструкции и развития. Кредитное соглашение по ним Витебск">подписали еще в декабре прошлого года: на реконструкцию мостов выделят 126 млн евро.
— Реконструкция этих сооружений будет проводиться в три этапа — в каждый входит по четыре объекта. По объектам первого этапа уже разработаны строительные проекты, — рассказали в транспортном ведомстве. — Во втором квартале этого года мы планируем завершить первый тендер по четырем мостовым сооружениям. Ориентировочно работы по этим мостам могут начаться уже в июле-августе.
Первый этап
Второй этап
Третий этап
«Прослужат еще сто лет»
Во время реконструкции мостов и путепроводов будут использоваться разные подходы.
— Мы хотим на некоторых объектах перейти на сборно-монолитное строение, так как полностью монолитное — очень дорого стоит. А в нашем случае сама балка пролетного строения будет сборная железобетонная, а сверху — монолитная плита. Это позволит получить все преимущества монолитного моста, при этом сократятся сроки строительства и уменьшится его стоимость.
Ориентировочный срок службы мостовых сооружений после реконструкции — 100 лет.
Реконструкцию мостовики будут делать без остановки движения стороннего транспорта. В одних случаях будет предусмотрен объезд, в других — временный или понтонный мост, паромная переправа.
В Минтрансе отметили, что сегодня для реализации этого проекта хватает мощности мостостроительных организаций страны. Но если появится необходимость, то предприятия будут привлекать дополнительных работников.
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Реконструкцию будут делать без остановки движения транспорта. В одних случаях будет предусмотрен объезд, в других - временный или понтонный мост, паромная...
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