ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Ученые: коронавирус убил в Нью-Йорке в 21 раз больше людей, чем грипп

29.04.2020 16:53 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Анализ статистики по смертям от гриппа и коронавирусной инфекции на территории Нью-Йорка показал, что за последние три месяца от COVID-19 погибло примерно в 21 раз больше жителей города, чем от гриппа. Предварительные результаты анализа ученые опубликовали в электронной научной библиотеке medRxiv, пишет ТАСС.


Изображение использовано в качестве иллюстрации

«Эксперты и чиновники часто говорят о том, что грипп убивает до 60 тысяч американцев в год, однако мало кто понимает, что эти оценки получены благодаря множеству статистических допущений. Сравнение числа реальных смертей от гриппа и коронавирусной инфекции показывает, что на самом деле уровень смертности от последней болезни на порядок превышает число жертв сезонных форм гриппа», — пишут ученые.

С момента начала эпидемии коронавируса нового типа в Китае экспертное сообщество и общественность разделились на два условных лагеря — «скептиков» и «алармистов». Представители первого считают, что опасность вируса SARS-CoV-2 заметно преувеличивается и что уровень его заразности и смертоносности примерно равен или даже уступает обычным сезонным эпидемиям гриппа.

Их оппоненты придерживаются противоположного мнения, предполагая, что и в том и в другом отношении COVID-19 значительно более опасен, чем уже известные формы ОРВИ, так как к нему человечество еще не успело выработать коллективный иммунитет. Отсутствие точных данных по числу зараженных, уровню смертности и другим эпидемиологическим параметрам пока не позволяет понять, какая из этих теорий ближе к истине.

Две эпидемии

Ученые из Гарвардского университета (США) и Университета Эмори (США) решили выяснить, насколько соответствует истине один из главных аргументов «скептиков» — то, что уровень смертности от гриппа примерно равен тому, как часто жизни больных уносит коронавирусная инфекция.

Для ответа на этот вопрос медики обратились к статистике, которую собирали медицинские службы Нью-Йорка и прилегающих к нему регионов в промежутке между февралем и апрелем 2020 года, когда на территории города параллельно шли обе эпидемии.

За это время, как отмечают исследователи, от гриппа и связанных с ним осложнений умерло 619 жителей Нью-Йорка и его пригородов, тогда как коронавирус, по оценкам городского департамента здравоохранения, унес жизни более чем 13 тыс. обитателей этого мегаполиса. Даже если учитывать только те случаи смерти от COVID-19, которые были признаны на федеральном уровне, коронавирус, по этим данным, превосходит грипп по смертности примерно в десять раз.

Вдобавок к этому ученые сопоставили то, как сильно изменилась смертность в городе в текущем году по сравнению с предыдущими зимними сезонами и оценили долю SARS-CoV-2 в этих сдвигах. Оказалось, что показатель смертности в это время почти удвоился, причем львиная доля этого прироста была связана с эпидемией COVID-19, а не с гриппом или другими болезнями.

Все это, как считают исследователи, говорит о том, что «скептики» в данном случае ошибаются. В реальности, уровень смертности от коронавируса оказался в десятки раз выше, чем от гриппа, что делает его значительно более опасной болезнью, чем сезонные эпидемии ОРВИ, как для отдельных людей, так и для всего общества в целом.

Следует добавить, что статью ученых не рецензировали независимые эксперты и редакторы научных журналов, как это обычно бывает в подобных случаях. Поэтому к выводам из нее и аналогичных статей следует относиться осторожно.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Этот аргумент, как считают собиравшие статистку ученые, опровергает мнение скептиков о том, что коронавирусная инфекция не опаснее сезонного гриппа.
 
Новости дня
Новости
 
«В экономике надувается очередной пузырь». Что будет с ценой на нефть и другие активы?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

28.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
29.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика