ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Китай поставил в Беларусь супербыстрый станок для производства масок

30.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Китай поставил в Беларусь супербыстрый станок для производства масок

В Гродно заработал супербыстрый станок из КНР для производства масок, сообщил сегодня журналистам заместитель министра здравоохранения Беларуси Борис Андросюк, передает корреспондент БЕЛТА.

«Было поручение Президента — оперативно наладить выпуск масок отечественного производства. Китайская сторона — спасибо им огромное — проявила дружественный жест, очень оперативно поставила этот станок. Он уже три дня работает, условно говоря, «печатает» (т.е. очень быстро производит) более 30 тыс. масок в сутки, скоро добьются выпуска до 60 тыс. масок», — сказал Борис Андросюк.

Маски печатаются из нетканого материала — спанбела. В ближайшее время поступит особо фильтрующий материал, который задействуют в производстве.

По словам замминистра, такое оборудование — это значительное подспорье, поскольку станок может напечатать до 60 тыс. изделий, а, условно, одна швея за это время сделает 100 масок. «Т.е. это совершенно другие объемы производства и, соответственно, обеспечения нашей страны средствами защиты», — подчеркнул он.

Борис Андросюк обратил внимание, что на сегодня в системе «Белфармации» и «Белмедтехники» есть более 4,5 млн масок. И около 1,5-2 млн масок отшивается ежедневно. «Ажиотаж, конечно, спал. Если раньше продавалось по 100-300 тыс. масок, то сейчас продажи снизились до 70-80 тыс. Население уже спокойно к этому относится», — констатировал он.

Китай и Беларусь объединяют усилия для борьбы с коронавирусом. Беларусь после вспышки COVID-19 доставила гуманитарную помощь КНР. Китай также направлял в Минск партии медицинских грузов. Так, в первой партии было свыше 2 тыс. тестов на коронавирус, а также медицинские защитные костюмы, инфракрасные термометры, защитные очки, одноразовые перчатки и бахилы. Второй самолет из Китая доставил в Минск более 30 т груза. Он также включал помощь, предоставленную провинциями и городами Китайской Народной Республики, которые установили побратимские отношения с регионами Беларуси. Это провинции Ганьсу, Хубэй, Хэнань, Хунань, Гуандун, Шаньдун, Цзянсу, а также города Чунцин, Тяньцзинь, Шанхай и Шишоу. Еще один самолет с медицинским грузом прибыл в Минск на прошлой неделе.

https://www.belta.by/

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно заработал супербыстрый станок из КНР для производства масок, сообщил сегодня журналистам заместитель министра здравоохранения Беларуси Борис Андросюк,...
 
Новости дня
Новости
 
У учащегося Гомельского колледжа искусств коронавирус. Выявляют контакты первого уровня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

29.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика