Во Франции до сентября отменены все спортивные соревнования

Об этом Филипп сообщил во время своего выступления перед Национальным собранием.





"Большие спортивные события не могут проводиться до сентября. Спортивный сезон не может быть возобновлен", — сказал Филипп.





Решение касается и футбольного чемпионата. На момент остановки Лиги 1 в турнирной таблице лидировал "ПСЖ", набравший 68 очков в 27 матчах. У идущего вторым "Марселя" на матч больше и 56 очков в активе. "Монако", за который выступает российский полузащитник Александр Головин, расположился на девятой строчке.









football.by В мае Федерация футбола Франции обсудит последствия этого сезона и расположение команд в чемпионатах, а также примет решение о распределении путевок в еврокубки. Помимо этого, обсудят повышение в классе или вылет клубов из чемпионата, пишет





До сентября запрещено проведение мероприятий с числом участников более 5000 человек. Групповые собрания для занятий любительским спортом запрещены до 11 мая.



