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Во Франции до сентября отменены все спортивные соревнования
29.04.2020 21:24 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил об отмене всех спортивных соревнований в стране в сезоне-2019/20 из-за пандемии коронавируса.
Об этом Филипп сообщил во время своего выступления перед Национальным собранием.
"Большие спортивные события не могут проводиться до сентября. Спортивный сезон не может быть возобновлен", — сказал Филипп.
Решение касается и футбольного чемпионата. На момент остановки Лиги 1 в турнирной таблице лидировал "ПСЖ", набравший 68 очков в 27 матчах. У идущего вторым "Марселя" на матч больше и 56 очков в активе. "Монако", за который выступает российский полузащитник Александр Головин, расположился на девятой строчке.
В мае Федерация футбола Франции обсудит последствия этого сезона и расположение команд в чемпионатах, а также примет решение о распределении путевок в еврокубки. Помимо этого, обсудят повышение в классе или вылет клубов из чемпионата, пишет
До сентября запрещено проведение мероприятий с числом участников более 5000 человек. Групповые собрания для занятий любительским спортом запрещены до 11 мая.
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Премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил об отмене всех спортивных соревнований в стране в сезоне-2019/20 из-за пандемии коронавируса.
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