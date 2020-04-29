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Количество заразившихся коронавирусом в Глубокском районе перевалило за полсотни

29.04.2020 21:24 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

За два дня количество инфицированных коронавиросом в Глубокском районе удвоилось.



Карта распространения коронавируса COVID-19 по Витебской области на 28 апреля

В этом регионе очаг инфекции продолжает стремительно разгораться: 21 апреля здесь было только 4 случая заболевания COVID-19, 26 апреля — уже 24, а 28 апреля там выявлено уже 53 случая заражения коронавирусом, об этом сообщила районная газета.

Таким образом, Глубокский район по количеству заболевших уже обогнал Бешенковичский, где на 27 апреля был выявлен 41 случай COVID-19, и приближается к Докшицкому и Оршанскому району.

В целом по Беларуси уже выявлено 12 208 случаев COVID-19, 1993 пациента выздоровели, 79 человек умерли, сообщает Минздрав
 
 
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За два дня количество инфицированных коронавиросом в Глубокском районе удвоилось.
 
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