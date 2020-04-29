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Дистанционная работа

Мощный спад в экономике

Коронавирус становится оружием и в борьбе глобальных элит. Об этом говорит и Президент Александр Лукашенко, отвечая на вопросы телерадиокомпании "Мир" на старте апреля. Мол, глобальные игроки в своих целях могут использовать мировой кризис, вызванный вспышкой коронавируса. И вот спустя время мы видим, как активно политизируется эта тема.





А. Лукашенко не исключает попыток переделить мир без войны

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эксперты спрогнозировали, каким будет мир после пандемии коронавируса Мир никогда не будет прежним. Похоже, сегодня нет более актуального и в то же время популярного тезиса на планете. Пандемия уже кардинально изменила то, как...

Мир никогда не будет прежним. Похоже, сегодня нет более актуального и в то же время популярного тезиса на планете. Пандемия уже кардинально изменила то, как работают, общаются и что потребляют люди большинства стран мира. Но вряд ли можно до конца представить, какими будут последствия этого кризиса после того, как люди вернутся к привычной жизни. Очевидно, изменения не будут точечными. 2020 станет годом глобальных структурных трансформаций в обществе. Серьезный вызов для мировой экономики - высокий уровень безработицы. Он вообще может стать историческим, вторят эксперты. Огромны потери мировой торговли. Многие ставят под сомнение модель глобализации. Мол, открытые границы, как никогда, показали свою уязвимость. Кратно растет потребность в цифровой повестке: онлайн-сервисы помогают в кризис оптимизировать экономику компаний. Но это лишь видимая часть айсберга.Мы попросили аналитиков, экономистов, экспертов рынка труда дать свой прогноз, каким будет мир после пандемии.собрала мнения.Когда карантин закончится, многие компании намерены сохранить удаленку, говорят опросы работодателей. Наверняка, многие были бы рады не возвращаться в офисы. Но оказалось, что тех, кто мечтает вновь ходить на работу, гораздо больше. Ведь удаленка рушит привычные графики, а неделя порой превращается в единый рабочий день с перерывом разве что на сон. И как тут не перегореть. Но, похоже, к новой реальности придется адаптироваться тысячам и даже сотням тысяч работников по всему миру.Крупнейшее кадровое агентство столицы. Уже сегодня на дистанции здесь каждый пятый. Но честно скажут, рекрутинг часто требует личностных контактов. Это гарант хорошо сделанной работы. И это личностное в разных сферах с рынка не уйдет. Но там, где возможно, замена определенно будет.Способна ли стать дистанционная работа нормой на рынке труда?А на каких работников, несмотря на пандемию, спрос остается по-прежнему высоким?Сегодня не спорят, пандемия - это возможности для IT-компаний. И кризис сделает этот бизнес сильнее. Ведь предприниматель стремится сокращать издержки, эффективнее расходовать ресурсы. И куш урвет тот стартап, который предложит готовые решения. Сегодня многие мировые IT-гиганты уже делают все, что необходимо для дистанционной работы. Нынешняя экономическая реальность как нельзя лучше подходит для цифровизации индустрий и бытовой жизни. Последние данные говорят: появление коронавируса ускорило цифровизацию экономики в 10 раз.Совпадение ли, но к удаленке своевременно подготовили и белорусские законы.В целом эксперты заверяют, что нынешняя пандемия - это самый мощный спад в экономике после 30-х годов прошлого столетия. Без работы уже во втором квартале могут остаться около 200 миллионов человек. А уровень безработицы и бедности подойти к историческому масштабу. Под ударом первым делом малый и средний бизнес, сельское хозяйство, самозанятость. Насколько рухнет мировая экономика? О глубине падения готовы судить по первым данным из Китая. Два месяца на старте года. Промышленное производство - минус почти 14 %, розничные продажи упали на 20. Но еще через два месяца китайские компании возвращаются к работе, выйдя почти на докризисный уровень (98,6 %). Есть даже такие ставки: экономика переживает не рецессию, а временную остановку, осторожничают оптимисты. И рассчитывают, что рост начнется уже в третьем квартале. А опыт прошлых пандемий вселяет надежду: рост мировой экономики после вполне может перегнать докризисные темпы.Глобализация под ударом. Еще один экспертный прогноз на перспективу. Ведь раньше как? Особой нужды проводить политику, например, продовольственной безопасности раньше не было. Фактически открытые границы, случись что, решали вопросы поставок. Но именно сейчас границы обретают былое значение, многие страны уверены: нужен более надежный баланс между глобализацией, с одной стороны, и самодостаточностью, с другой. О необходимой опоре на свои силы в будущем говорит и белорусский бизнес.А вот глобальный продовольственный кризис, похоже, накануне получил отсрочку. Пандемия может стать потрясением для сельхозрынков, мировые поставки продовольствия будут подорваны - такой сценарий прочили миру. Но последние данные от ФАО - продовольственной организации ООН - показали: рост цен заметно затронул, пожалуй, только фрукты. Но это не о голоде, скорее, о качестве питания. В остальном без резких ценовых скачков.Еще в прогнозах рост расходов на медицину, уход в онлайн банков. И даже совсем смелые пророчества, как отказ от наличных денег. С нами вполне надолго могут остаться новые социальные привычки - чаще мыть руки, меньше обниматься при встречах, жертвовать рукопожатиями. Зато путешествиями люди вряд ли готовы жертвовать. Да, к открытию границ турбизнес очевидно сожмется, снизив градус конкуренции. Но аналитики уверяют: заметно цены не вырастут, но и больших скидок ждать не стоит.