В Гродно осваивают уникальный станок по производству медицинских масок

Источник материала: ОНТ

Гродно осваивают уникальный станок по производству медицинских масок" class="one-news__figure-img">

Обеспечение безопасности – эта задача в числе важнейших и для нашей страны, и для всего мира. Сегодня сохранить здоровье и жизнь – главное! И сделать нужно всё, что в наших силах. Медицинские маски – такой простой, на первый взгляд, атрибут, но позволяющий чувствовать себя защищённо. И не только психологически. И чем больше будет подобных средств, тем меньше риски.

В Гродно на одном из предприятий осваивают новый станок по производству медицинских масок. Пока устройство из Китая работает в тестовом режиме, но вскоре производительность увеличат вдвое, чтобы обеспечить всех. Для этого по поручению Президента белорусская сторона и обратилась к китайским друзьям. Главная цель –поставить производство медицинских масок на поток, удовлетворить спрос населения, а также создать запас во избежание всяческих дефицитов. Китай откликнулся сразу (за это наша страна, безусловно, очень благодарна) – и по поручению Председателя КНР Си Цзиньпина фактически через неделю самолётом доставлен станок. Сегодня устройство уже работает вовсю, печатая 30 тысяч масок в день.

Китай и Беларусь объединяют усилия для борьбы с коронавирусом. Наша после вспышки COVID-19 направила гуманитарную помощь КНР. Пекин также отправил в Минск партии медицинских грузов.

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