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COVID-19 на Витебщине: в Новополоцке умерли 4 человека, в два раза больше больных в Поставах
30.04.2020 08:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
За неделю количество заболевших COVID-19 в Поставском районе увеличилось вдвое: здесь уже 67 случаев. В Новополоцке умерли 4 человека с хроническими заболеваниями и коронавирусом,
На 29 апреля в новополоцкой больнице с коронавирусной инфекцией находились 48 человек, из них 39 — жители Новополоцка,
4 человека с COVID-19 в Новополоцке умерли. Пневмонии — у 74 взрослых и 8 детей. У 20 взрослых пациентов пневмония с подтвержденным COVID-19. Один человек подключен к аппарату ИВЛ.
Таким образом в Полоцком районе зарегистрировано как минимум 65 случаев заражения коронавируcом.
По состоянию на 29 апреля в Поставском районе COVID-19 выявлен у 67 человек. Новые зараженные — контакты первого и второго уровней. У многих из них заболевание протекает бессимптомно, но тесты подтверждают наличие коронавируса,
В Бешенковичском районе коронавирус выявлен у 47 человек, 5 из них выздоровели, 4 умерли. На 29 апреля, по
19 больных COVID-19 в Миорском районе,
В Дубровенском районе — 15 заразившихся коронавирусом,
До 11 человек увеличилось количество больных коронавирусом в Верхнедвинском районе. 4 человека — дома на самоизоляции, 7 пациентов лечатся в стационаре,
В Беларуси, по данным на 29 апреля, зарегистрирован 13 181 случай COVID-19 — это 7,8% от общего количества проведенных тестов,
О первом случае коронавируса в Беларуси стало известно два месяца назад, 28 февраля. По данным Минздрава, на протяжении марта в день выявляли минимум три, максимум 18 новых инфицированных. В апреле тенденция изменилась: ежедневный прирост составлял сначала 100 случаев, затем — по 300−400.
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За неделю количество заболевших COVID-19 в Поставском районе увеличилось вдвое: здесь уже 67 случаев. В Новополоцке умерли 4 человека с хроническими заболеваниями и...
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