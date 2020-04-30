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COVID-19 на Витебщине: в Новополоцке умерли 4 человека, в два раза больше больных в Поставах

30.04.2020 08:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За неделю количество заболевших COVID-19 в Поставском районе увеличилось вдвое: здесь уже 67 случаев. В Новополоцке умерли 4 человека с хроническими заболеваниями и коронавирусом, сообщают «Народные новости Витебска».


Карта распространения COVID-19 по Витебской области на 29 апреля. Источник: «Народные новости Витебска»

На 29 апреля в новополоцкой больнице с коронавирусной инфекцией находились 48 человек, из них 39 — жители Новополоцка, пишет «Новополоцк сегодня». Часть больных лечатся амбулаторно: ранее сообщалось о 13 таких пациентах.

4 человека с COVID-19 в Новополоцке умерли. Пневмонии — у 74 взрослых и 8 детей. У 20 взрослых пациентов пневмония с подтвержденным COVID-19. Один человек подключен к аппарату ИВЛ.

Таким образом в Полоцком районе зарегистрировано как минимум 65 случаев заражения коронавируcом.

По состоянию на 29 апреля в Поставском районе COVID-19 выявлен у 67 человек. Новые зараженные — контакты первого и второго уровней. У многих из них заболевание протекает бессимптомно, но тесты подтверждают наличие коронавируса, отмечает «Пастаўскі край». По данным на 22 апреля, в этом регионе было 32 больных, то есть за неделю их стало в два раза больше.

В Бешенковичском районе коронавирус выявлен у 47 человек, 5 из них выздоровели, 4 умерли. На 29 апреля, по информации райисполкома, здесь был 51 пациент с пневмонией, у 9 из них COVID-19.

19 больных COVID-19 в Миорском районе, сообщает местный райисполком. 24 апреля там было только 2 пациента. За 5 дней количество больных выросло почти в 10 раз.

В Дубровенском районе — 15 заразившихся коронавирусом, пишет «Дняпроўская праўда». 3 три человека выздоровели, из 6 пациентов из 12 пациентов лечатся в местной больнице, 1 — в Витебске, еще 5 — амбулаторно.

До 11 человек увеличилось количество больных коронавирусом в Верхнедвинском районе. 4 человека — дома на самоизоляции, 7 пациентов лечатся в стационаре, пишет «Дзвінская праўда».

В Беларуси, по данным на 29 апреля, зарегистрирован 13 181 случай COVID-19 — это 7,8% от общего количества проведенных тестов, сообщает Минздрав. За последние сутки количество заразившихся выросло на 973 человека. Это рекордное число с начала вспышки. За весь период распространения инфекции умерли 84 пациента.

О первом случае коронавируса в Беларуси стало известно два месяца назад, 28 февраля. По данным Минздрава, на протяжении марта в день выявляли минимум три, максимум 18 новых инфицированных. В апреле тенденция изменилась: ежедневный прирост составлял сначала 100 случаев, затем — по 300−400. Предполагалось, что такая тенденция должна сохраниться до конца апреля — начала мая, когда в Беларуси ожидался пик заболеваемости. Как минимум один из этих прогнозов не оправдался: в последние дни в стране фиксируется 700−900 новых случаев.

 
Теги: Витебск
 
 
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За неделю количество заболевших COVID-19 в Поставском районе увеличилось вдвое: здесь уже 67 случаев. В Новополоцке умерли 4 человека с хроническими заболеваниями и...
 
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