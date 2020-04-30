Прогнозы Минздрава, отвлекающий шпиц, непонятки со школами и сумасшествие в Солигорске - все за вчера

Вчера, увы, снова был печальный рекорд — плюс 973 случая. Пока все прогнозы Минздрава не сбываются. Каждый день в Беларуси выявляют больше новых случаев заражения на миллион населения, чем у соседей. По общему числу выявленных зараженных на миллион Беларусь также опережает соседние страны (можем рассказать и что в мире вообще происходит: почему в Италии была такая ужасная вспышка, например, и что анализ статистики по смертям от гриппа и коронавирусной инфекции на территории Нью-Йорка показал, что за последние три месяца от COVID-19 погибло примерно в 21 раз больше жителей города, чем от гриппа). Вот здесь у нас все наглядно показано на графиках. Представитель Еврокомиссии считает, что влияние COVID-19 на Беларусь будет «очень большим». А наш Минздрав по-прежнему говорит: все под контролем, мы просто много тестируем.
Если, кстати, у вас тоже COVID-19 с бессимптомным или легким течением, то вот здесь есть рекомендации Минздрава для таких, как вы.
Вы же помните, что в ЕС карантин не введен только в Швеции? Между тем неправильно полагать, что в этой стране ситуацию с распространением коронавируса пустили на самотек. О том, что происходит в Швеции на самом деле и в чем отличие поведения шведских властей от белорусских, читайте в интервью с послом Швеции в Беларуси Кристиной Юханнессон.
А вот вам наш очередной полезный текстпроекта «Теперь понятно». Больницы и врачи второй месяц работают на передовой в борьбе с COVID-19. При этом медицина, как и многие другие бюджетные сферы, в Беларуси не обеспечена финансовыми ресурсами настолько, чтобы в выросшей в разы нагрузке не думать о деньгах. Изучили, сколько в стране тратится на здравоохранение по сравнению с другими странами и как государство пообещало поддержать медиков.
Скорая же в Боровлянах жалуется, что не хватает средств защиты, что они теряют медперсонал — многие слегли с коронавирусом. Мы спросили, конечно, руководство подстанции, что происходит, — и получили ожидаемую реакцию.
И напоминаем вам, что в стране медики и родственники больных с коронавирусом постоянно ищут доноров плазмы. Стать ими могут только те, кто уже переболел COVID-19. Может, сможете помочь?
ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ НОВОСТИ
Помните шпица? На субботнике 25 апреля Александр Лукашенко высаживал деревья с белым шпицем, сидящим в корзине у президента. Чья это собака и откуда она у президента, в пресс-службе главы государства не рассказывают. Тогда мы спросили политического консультанта, был ли это продуманный политический ход или спонтанное решение и насколько оно эффективно, а у кинолога — может ли собака принадлежать президенту. Эксперт считает, что шпиц был элементом отвлечения внимания и за ним спрятали важные новости длинных выходных: рекордный суточный рост числа заболевших COVID-19, изменения Конституции, о которых снова сказал президент во время субботника, запрос кредита от МВФ. «Люди встречались на Радуницу, несмотря на предостережения ВОЗ, и обсуждали не рекордный трехдневный прирост заболевших, а шпица в поле».
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ИНТЕРЕСНОЕ
Знаете, что важнее коронавируса? Мосты. Да-да, психоз должен быть вокруг них, считает Лукашенко — и недавно он потребовал срочно восстановить проблемные мосты. В списке их оказалось 12. Давайте расскажем, над какими объектами уже сейчас работают наши мостовики и что будет с движением в тех районах, где будут спасать путепроводы.
А вот очень интересный разговор нашей Оли Лойко с председателем наблюдательного совета парфюмерно-косметической фабрики «Сонца» Сергеем Левиным — про очередной кризис и неизбежные потери бизнеса, а также многое-многое другое. «Общее у всех кризисов только одно — полная беспомощность властей. 2011 год — это абсолютно абсурдная наша экономическая политика [закончившаяся жесткими ограничениями на валютном рынке, длившимися полгода, и трехкратной девальвацией рубля]. 2014 год — это украинские события, санкции против России, упавшие цены на нефть — двойной удар, обваливший российский рубль. То есть один был страновой, другой — региональный кризис. Сейчас — мировой. Но у этих кризисов есть одно крайне важное отличие. В 2011-м и 2014-м у тебя был шанс бороться. Можно быть сильнее или слабее, лучше или хуже готовым, но сейчас, если ты авиакомпания, а твоя полетная карта полностью закрыта, как бороться? Или ты ресторатор. Абсолютно неважно, какое у тебя меню, цены, какая бизнес-модель. Но люди не ходят. Или у тебя торговый центр — где нет сейчас никого. Все. Нет шансов сопротивляться. Главное в этом кризисе то, что тебя вынуждают на какое-то время сдаться». Вот здесь можно прочитать интервью полностью — а оно того точно стоит.
Белорусы уже ждут ухудшения экономической ситуации: 6% жителей белорусских городов сообщили, что потеряли работу, более половины ощутили сокращение доходов. Вот здесь — все результаты социологического исследования о реакции жителей Беларуси на эпидемию коронавируса.
Помните, на днях в Наровлянском районе Лукашенко показали домик по проекту Светлогорского домостроительного комбината, который можно индустриальным способом строить всем желающим? Он ему в целом понравился, однако показался дорогим — готовый дом обходится в 153 тысячи рублей. Так, а можно ли дешевле?
А вот у нас большой и очень интересный исторический текст о загадочном убийстве гродненского князя. Раскрытием его мог бы заняться даже сэр Артур Конан Дойл, ведь в данной истории были все элементы классического детектива. Родственники обвиняемого, пока шло следствие, отправили знаменитому английскому писателю письмо с просьбой приехать в Варшаву и принять участие в расследовании, а потом по мотивам дела написать еще один рассказ о знаменитом сыщике. Обязательно прочтите!
И вот еще что. Совсем скоро мы будем отмечать важную дату — 75 лет Победы. Мы знаем, что многие из вас бережно хранят семейные воспоминания, карточки, альбомы. Эта память очень дорога для вас и для всех нас, это часть истории вашей семьи и часть истории нашей страны, хроника побед и страданий народа. Давайте сбережем эти воспоминания и вместе создадим «Альбом памяти: 1945−2020». Как поучаствовать — рассказываем здесь. Каждая история имеет значение.
Видели, вчера над Минском летали самолеты? Это была репетиция воздушного парада. А вот с «земной» его частью Минске передумали ограничивать движение сегодня ночью ради подготовки к параду">происходит что-то странное.
О СПОРТЕ
Боже, что вчера творилось в Солигорске!Там прошли вторые полуфинальные игры Кубка Беларуси по футболу — и «Шахтер» и «Динамо-Брест» выдали невероятный триллер, забив на двоих шесть голов. «Горняки» после первого тайма «горели» 0:2, но во втором забили четыре. Однако этого не хватило, чтобы прорваться в финал — там сыграет Брест. Вот здесь у нас все в подробностях, не пропустите.
А в Минске вчера начался суд над хоккеистами (среди них — игроки сборной Беларуси и команды президента!). Рассматривают дело о договорном матче чемпионата Беларуси по хоккею между «Динамо-Молодечно» и ХК «Могилев». Но в суде оказалось, что четверо хоккеистов также обвиняются в распространении порнографии.
Известному теннисисту Андре Агасси исполнилось 50 лет. А вы догадывались, что он ненавидел играть в теннис? А помните, на ком он был женат? По случаю юбилея бывшей первой ракетки мира, олимпийского чемпиона и восьмикратного победителя турниров «Большого шлема» наш SPORT.TUT.BY рассказывает, как на чувстве сопротивления и страхе проиграть Агасси удалось построить блестящую карьеру.
Кстати. Ни одним же коронавирусом жив, вернее, болен человек. И не одну эпидемию переживало человечество. Испанка, чума, холера, оспа, малярия… А ведь были еще и обычные, повседневные болячки и напасти. И многим из них наши предки давали весьма поэтические названия: «Кондратий», «родимчик», «золотуха», «сучий сучок», «капкан для ног», «вороньи сапоги». Сможете распознать современные болезни по старым названиям? Держите наш тест — и хорошего вам второго и последнего рабочего дня на неделе. Небось сразу рванете на дачу ухаживать за клубникой? Понимаем, дело важное и нужное.
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