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"Революция голодных людей". В Ливане протестующие жгут и грабят банки

30.04.2020 09:40 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На этой неделе в Ливане, несмотря на объявленный в стране из-за коронавируса карантин, состоялись массовые акции протеста, сообщил телеканал Al Jazeera.
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Самые многочисленные митинги прошли в столице Бейруте и втором по величие городе страны Триполи. Ситуация обострилась 28 апреля, когда во время противостояния с силами правопорядка погиб 26-летний протестующий Фаваз аль-Самман. Издание Arab News назвало протесты "революцией голодных людей".

Ливан переживает худший кризис в истории – за последние полгода ливанский фунт обесценился на 50%, банки ограничили снятие валюты, продукты питания существенно подорожали. Пандемия коронавируса только ухудшила экономическую ситуацию в стране. 

28 апреля, по данным Al Jazeera, в Ливане подожгли и разграбили минимум 12 банков. Столкновения продолжалась до утра 29 апреля. В них пострадал 81 сотрудник службы безопасности. Пока неясно, сколько раненых среди митингующих. В Ливане проживает около 5,9 млн человек, 1,5 млн из них – сирийские беженцы.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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На этой неделе в Ливане, несмотря на объявленный в стране из-за коронавируса карантин, состоялись массовые акции протеста, сообщил телеканал Al Jazeera.
 
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