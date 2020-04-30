"Революция голодных людей". В Ливане протестующие жгут и грабят банки

Самые многочисленные митинги прошли в столице Бейруте и втором по величие городе страны Триполи. Ситуация обострилась 28 апреля, когда во время противостояния с силами правопорядка погиб 26-летний протестующий Фаваз аль-Самман. Изданиеназвало протесты "революцией голодных людей".





Ливан переживает худший кризис в истории – за последние полгода ливанский фунт обесценился на 50%, банки ограничили снятие валюты , продукты питания существенно подорожали. Пандемия коронавируса только ухудшила экономическую ситуацию в стране.





28 апреля, по данным Al Jazeera, в Ливане подожгли и разграбили минимум 12 банков. Столкновения продолжалась до утра 29 апреля. В них пострадал 81 сотрудник службы безопасности. Пока неясно, сколько раненых среди митингующих. В Ливане проживает около 5,9 млн человек, 1,5 млн из них – сирийские беженцы.