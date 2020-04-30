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Когда отключат отопление в Горках?
30.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Принято решение об отключении отопления в Горках. Батареи перестанут быть теплыми с 30 апреля.
Распоряжение о завершении отопительного сезона подписали в райисполкоме.
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Принято решение об отключении отопления в Горках. Батареи перестанут быть теплыми с 30 апреля. Распоряжение о завершении отопительного сезона подписали в...
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