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Когда отключат отопление в Горках?

30.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Принято решение об отключении отопления в Горках. Батареи перестанут быть теплыми с 30 апреля.

 

Когда отключат отопление в Горках?

 

Распоряжение о завершении отопительного сезона подписали в райисполкоме.


 
Теги: Гомель
 
 
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  Принято решение об отключении отопления в Горках. Батареи перестанут быть теплыми с 30 апреля.     Распоряжение о завершении отопительного сезона подписали в...
 
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