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Десятки тел в грузовиках обнаружены в Нью-Йорке

30.04.2020 12:46 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Десятки тел в грузовиках обнаружены в Нью-Йорке

Десятки тел в стадии разложения найдены в грузовиках вблизи похоронного бюро в нью-йоркском Бруклине. Об этом сообщает New York Times.

По информации источника, днем 29 апреля жители соседних домов сообщили полицейским о неприятном запахе в районе улицы. Стражи порядка прибыли по вызову и нашли грузовики с десятками разлагающихся тел.

Издание приводит словам чиновника, который на условиях анонимности сообщил, что похоронное бюро хранило тела в грузовиках в связи с тем, что у них перестали работать морозильные камеры.

Отмечается, что пока неясно, были ли умершие инфицированы коронавирусом. У похоронных организаций в настоящее время большая нагрузка в связи ростом в США количества смертей из-за COVID-19.

Тем временем телеканал CNN сообщил, что всего найдено 60 тел в четырех грузовиках, которые использовали для хранения из-за перегрузки морга.

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Десятки тел в стадии разложения найдены в грузовиках вблизи похоронного бюро в нью-йоркском Бруклине. Об этом сообщает New York Times. По информации источника, днем 29...
 
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