Десятки тел в грузовиках обнаружены в Нью-Йорке

Источник материала: ОНТ

Десятки тел в стадии разложения найдены в грузовиках вблизи похоронного бюро в нью-йоркском Бруклине. Об этом сообщает New York Times.

По информации источника, днем 29 апреля жители соседних домов сообщили полицейским о неприятном запахе в районе улицы. Стражи порядка прибыли по вызову и нашли грузовики с десятками разлагающихся тел.

Издание приводит словам чиновника, который на условиях анонимности сообщил, что похоронное бюро хранило тела в грузовиках в связи с тем, что у них перестали работать морозильные камеры.

Отмечается, что пока неясно, были ли умершие инфицированы коронавирусом. У похоронных организаций в настоящее время большая нагрузка в связи ростом в США количества смертей из-за COVID-19.

Тем временем телеканал CNN сообщил , что всего найдено 60 тел в четырех грузовиках, которые использовали для хранения из-за перегрузки морга.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram