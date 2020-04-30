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Десятки тел в грузовиках обнаружены в Нью-Йорке
30.04.2020 12:46 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Десятки тел в стадии разложения найдены в грузовиках вблизи похоронного бюро в нью-йоркском Бруклине. Об этом
По информации источника, днем 29 апреля жители соседних домов сообщили полицейским о неприятном запахе в районе улицы. Стражи порядка прибыли по вызову и нашли грузовики с десятками разлагающихся тел.
Издание приводит словам чиновника, который на условиях анонимности сообщил, что похоронное бюро хранило тела в грузовиках в связи с тем, что у них перестали работать морозильные камеры.
Отмечается, что пока неясно, были ли умершие инфицированы коронавирусом. У похоронных организаций в настоящее время большая нагрузка в связи ростом в США количества смертей из-за COVID-19.
Тем временем телеканал CNN
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Десятки тел в стадии разложения найдены в грузовиках вблизи похоронного бюро в нью-йоркском Бруклине. Об этом сообщает New York Times. По информации источника, днем 29...
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