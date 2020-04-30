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Коронавирус остался глубоко в легких выздоровевшей китаянки даже после лечения

30.04.2020 14:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В легких пациентов, которые уже переболели коронавирусной инфекцией и выписались из больницы, могут оставаться частицы нового коронавируса. К такому выводу пришли китайские ученые, статью которых опубликовал научный журнал Cell Research. Следы такой остаточной инфекции нельзя обнаружить с помощью обычных тестов, добавляют ученые. Кратко об их работе пишет ТАСС со ссылкой на газету South China Morning Post.


Фото: Reuters

«Наша работа представляет собой первое патологическое свидетельство о том, что вирус может оставаться в легких пациента, у которого тесты [на коронавирус нового типа] три раза подряд оказывались отрицательными», — пишут ученые в статье.

Они исследовали случай 78-летней китаянки, которая была госпитализирована с коронавирусной инфекцией и прошла курс лечения. По его итогам тесты на основе анализа мазков из носовой и ротовой полости три раза подряд показали отрицательный результат. Обследование методом компьютерной томографии также показало значительное улучшение состояния пациентки. Тем не менее, на следующий день она неожиданно умерла от сердечного приступа.

Вскрытие и проведенное исследование показало, что в глубине легких пациентки были следы частиц SARS-CoV-2. При этом в тканях печени, сердца, кишечника и в костном мозге следов вируса не было. Китайские медики констатировали, что скрытые штаммы в легких в то же время не вызывали никаких явных симптомов.

В связи с этим, считают ученые, нужно усовершенствовать руководства для врачей по локализации частиц коронавируса нового типа и лечению заболевания, которое он вызывает.

 
 
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Ученые опасаются, что это может быть характерно и для других пациентов, которые переболели коронавирусной инфекцией.
 
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