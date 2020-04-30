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Молодые не болеют? В Украине от коронавируса умер 18-летний парень
30.04.2020 14:28 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
В Житомирской области от коронавируса скончался 18-летний парень, который стал самой молодой жертвой пандемии в Украине.
Об этом сообщила заместитель председателя ОГА Наталья Остапченко во время ежедневного онлайн-брифинге по ситуации с COVID-19 на территории области, передает
"Всего на Житомирщине по состоянию на 29 апреля 2020 года зарегистрировано 357 человек с коронавирусом. К сожалению, сегодня (29 апреля) в области зафиксированы еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции. Это 18-летний и 85-летний мужчины", – поделилась она.
Парень был родом из Попельнянского района. Смерть наступила от кровотечения на фоне тромбоза.
Вполне возможно, что в статистику белорусского Минздрава он бы даже не попал...
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В Житомирской области от коронавируса скончался 18-летний парень, который стал самой молодой жертвой пандемии в Украине.
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