Молодые не болеют? В Украине от коронавируса умер 18-летний парень









OBOZREVATEL Об этом сообщила заместитель председателя ОГА Наталья Остапченко во время ежедневного онлайн-брифинге по ситуации с COVID-19 на территории области, передает





"Всего на Житомирщине по состоянию на 29 апреля 2020 года зарегистрировано 357 человек с коронавирусом. К сожалению, сегодня (29 апреля) в области зафиксированы еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции. Это 18-летний и 85-летний мужчины", – поделилась она.





Парень был родом из Попельнянского района. Смерть наступила от кровотечения на фоне тромбоза.





Вполне возможно, что в статистику белорусского Минздрава он бы даже не попал...