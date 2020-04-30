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In memoriam: от коронавируса умер рентгенолог Любанской больницы

30.04.2020 14:28 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Они рискуют заразиться каждый день, в любую минуту, и умирают, спасая других. Но от власти не слышат ни слова благодарности в свой адрес, пока живы, ни соболезнований родным, когда болезнь забирает и их. Ведь, как утверждает "главный вирусолог страны", от коронавируса у нас не умирают...

In memoriam: от коронавируса умер рентгенолог Любанской больницы
Леонид Савич работал рентгенологом Любанской центральной районной больницы. Ему было 54 года. Информацию об этом подтвердила главврач Антонина Голуб.

"Он лежал в реанимации. К сожалению, Леонид Анатольевич ушел из жизни, - сказала в беседе со Свабодой главврач Любаньской больницы Антонина Голуб. - Теперь тело направили на вскрытие, будет видно. Да, у него был подтвержден (COVID-19 - РС)"

Министерство здравоохранения Беларуси не сообщает точной статистики случаев заболевания медиков на COVID-19, а также не дает цифры смертей медиков, в которых был выявлен коронавирус. Об их смерти не сообщают официальные СМИ.

Известно лишь, что уже сотни белорусских медиков заразились COVID-19, многим официально диагностировали пневмонию. Среди них есть и умершие. 


Свобода собрала истории о врачах, фельдшерах и медсестрах, которые ушли, спасая белорусов от новой для человечества болезни.

Светлана Киселева. 47 лет, медсестра городской клинической больницы № 1, Витебск

Умерла 3 апреля 2020 года

3 апреля стало известно о первой жертве коронавируса среди медиков. Официально Светлана Киселева умерла от пневмонии. Госпиталь, где работала медсестра, с середины марта перепрофилировали под прием больных с острой респираторной вирусной инфекцией. Но на то время средств защиты медикам не выдавали. Только 15 граммов спирта в день для дезинфекции рук. 

Анастасия Киселева, дочь медсестры, рассказала TUT. BY, что мать считала, что заразилась на работе. "Мама очень любила медицину и свое дело. Она всю жизнь работала в одной больнице, но в тяжелой ситуации государство не позаботилось о медиках. И мама умерла. Моя 7-летняя сестра осталась без мамы", — сказала Анастасия.

Василий Липинин, 50 лет, фельдшер скорой помощи, Борисов

Умер 8 апреля 2020 года

Фельдшер Василий Липинин 27 лет отработал на скорой помощи в Борисове. Он никогда не жаловался на болезни и никуда не обращался за помощью. Медик заболел 26 марта, когда в Беларуси официально было подтверждено 86 случаев коронавируса на всю страну.

"Он своей сестре написал: „Я думаю, что у меня "это", потому что подобные симптомы" Последний разговор был обычный, ничего сверхестественного. Он не думал, что умрет. И мы не думали, пока уже совсем плохо не стало"

< v>Так вспоминает последние дни жизни своего отца Даниил Липинин. В больнице медику сделали три теста на коронавирус. Первый был отрицательным. Два остальные - положительными. В свидетельстве о смерти также написано, что причиной смерти стала двусторонняя пневмония и коронавирус.

Оксана Радкевич, 45 лет, медсестра детского отделения, Докшицы

Умерла 21 апреля 2020 года

Оксана работала в одном из эпицентров коронавируса в Беларуси. В 7-тысячных Докшицах всю больницу перепрофилировали под прием пациентов с пневмонией и коронавирусом.

Оксана работала в детской консультации в поликлинике. 9 апреля она попала в реанимацию с пневмонией, и уже на следующий день медсестру перевели на аппарат искусственной вентиляции легких. В свидетельстве о смерти написано, что она умерла от COVID-19.


"Она работала на заборе крови в поликлинике. На анализы все приходили к ней. Там, видимо, и подпхватила вирус", — рассказала сестре покойной медсестры.

На следующий день после смерти Оксаны Радкевич "Вконтакте", в группе "Докшицы LIVE" появился такой сочувственный пост:

"Вчера ушла из жизни многими любимая медсестра. Лично для моих детей она была второй мамой. Она никогда не отказывала в помощи, всегда давала совет. Это был Медик с большой буквы"

Наталья Шматко, 56 лет, медсестра скорой помощи, Минск

Умерла 20 апреля 2020 года

Наталья 38 лет отработала в больнице скорой медицинской помощи в Минске. После последнего дежурства 10 апреля у нее появился кашель, поднялась температура, рассказал Onliner ее сын. По его словам, у матери был обнаружен коронавирус. Ее хоронили в закрытом гробу.

По словам Вадима, его мама очень любила свою работу и жила ею. Она пошла работать на скорую помощь сразу после учебы и осталась там на всю жизнь. Поработала практически во всех отделениях, в последнее время-в стоматологическом.

"Все курсы квалификации сдавала всегда на "отлично"... Человек просто жил своей работой. Ветеран труда, Заслуженный работник больницы скорой медицинской помощи. Мой дед был фельдшером, вот она и пошла в него - больше в нашей семье медиков нет. Но мы с братом и папой никогда не ходили в больницы — нас всегда лечила мама".

Надежда Фомина, 41 год, медсестра областной клинической больницы, Витебск

Умерла 16 апреля 2020 года

Надежда Фомина работала медсестрой в отделении микрохирургии глаза в областной клинической больнице.

"Заболела она давно - еще в марте. Полторы недели находилась на аппарате искусственной вентиляции легких. В больнице скорой медицинской помощи у нее два раза брали мазки на коронавирус. Результат положительный", - сообщили Tut.by коллеги медсестра.


Галина Н., 45 лет, медсестра скорой помощи, Буда-Кошелева

Умерла 20 апреля 2020 года

В Буда-Кошелево — вспышка  коронавируса. На небольшой райцентр возле Гомеля более 70 подтвержденных случаев COVID-19. Болеют и медики. Галина Новичкова стала первым медработником, который умер от коронавируса. Коллеги считают, инфекцию она подхватила в больнице.

"Галя лежала в терапии, - рассказали Радио "Свабода" коллеги медсестры. - У нее были проблемы с давлением и сердцем. Потом ее выписали. В терапии обнаружили коронавирус, и всех больных быстро выписали. Возможно, именно в терапии Галя и подхватила коронавирус. 

Она вышла на смену, и ей стало плохо. Ее положили сначала в нашу больницу, потом перевезли в Гомель. Галя была на аппарате искусственной вентиляции легких. Умерла в понедельник. 22 апреля было захоронение. В закрытом гробу"

Елена Пашко, 54 года, терапевт поликлиники № 3, Барановичи

Умерла 28 апреля 2020 года

Елена работала в поликлинике с 2001 года. По словам заведующего учреждением, в последнее время врачи по очереди работали в инфекционном кабинете, в том числе и Елена Пашко.

"Еще в субботу (18.04) она вышла на прием, чтобы заменить свою коллегу, так как та до этого момент находилась в больнице с пневмонией и положительным тестом на коронавирус", — рассказал Свободе сын покойной Павел Пашко.

Елена Пашко неделю лечилась дома, но болезнь не проходила. Ей не стало лучше, последние три дня она провела в больнице. Врач умерла от двусторонней пневмонии. Позже сын сообщил, что у женщины был положительный тест на коронавирус.

"Она была очень отзывчивым, самоотверженным и трудолюбивым человеком. Никогда не отказывала в помощи своим пациентам, - говорит Павел Пашко. - Очень плохо, что медиков в нашей стране с самого начала не обеспечивали надлежащими средствами защиты. Сначала мама работала в инфекционном кабинете только в медицинской маске, без каких-то респираторов и защитных очков. Знаю, что терапевтом недавно выдали защитные костюмы, но, видимо, было уже поздно".

По словам сына, Елена Пашко "легко переносила ОРВИ и грипп", "но с коронавирусом ситуация развилась так стремительно, что мы не успели опомниться и были в полном шоке".

Анна С., 61 год, медсестра в Минском городском клиническом кожно-венерологическом диспансере, Минск

Умерла 25 апреля 2020 года

Анна умерла от пневмонии. Она также имела и коронавирус, передает Белсат со ссылкой на коллег медсестры.

"В нашем отделении все лежат с COVID-19. Пока что все спокойны. Медработников хватает. Есть больные, но пока что это первый такой случай", - говорят ее коллеги.

Анна С. была профессионалом своего дела, добрым и чутким человеком, говорится в некрологе от имени работников городского клинического кожно-венерологического диспансера.


Увы, это не полный список, он обновляется. 

Если вы знаете о других медицинских работников, которые умерли в последнее время, сообщайте тут 
 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Они рискуют заразиться каждый день, в любую минуту, и умирают, спасая других. Но от власти не слышат ни слова благодарности в свой адрес, пока живы, ни соболезнований...
 
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