«Карантин». На видео двадцатилетней давности актеры «Городка» предсказали ситуацию в современной России

Источник материала: Tut.by

Еще в 2000-е годы в передаче «Городок», которая выходила на российском телевидении, появился выпуск «Карантин… Ехать нельзя». Спустя двадцать лет видео неожиданно стало популярным: по данным сервиса Web archive, с 24 по 29 апреля его посмотрели 1,2 миллиона раз. На момент публикации заметки число просмотров составило уже более 1,7 млн.

Видео: Viktor Sarafinchan

По сюжету, один из российских поселков закрыт на карантин из-за гриппа. Сотрудник ДПС (Илья Олейников) не разрешает въехать в населенный пункт гражданину, которого играет Юрий Стоянов. Но при этом он пропускает престижную машину.

— В этой истории есть и позитивный момент: и 15 лет назад была эпидемия, которая казалась очень тяжелой, — заявил Стоянов «Фонтанке.ру». Люди же про это забыли, они думают, что это прозрение. Но наступили другие времена, поэтому в этом есть надежда, что все пройдет. И вновь они проснутся в интернете при очередном вирусе через двадцать лет.

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