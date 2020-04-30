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«Карантин». На видео двадцатилетней давности актеры «Городка» предсказали ситуацию в современной России
30.04.2020 19:40 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Еще в 2000-е годы в передаче «Городок», которая выходила на российском телевидении, появился выпуск «Карантин… Ехать нельзя». Спустя двадцать лет видео неожиданно стало популярным: по данным сервиса Web archive, с 24 по 29 апреля его посмотрели 1,2 миллиона раз. На момент публикации заметки число просмотров составило уже более 1,7 млн.
Видео:
По сюжету, один из российских поселков закрыт на карантин из-за гриппа. Сотрудник ДПС (Илья Олейников) не разрешает въехать в населенный пункт гражданину, которого играет Юрий Стоянов. Но при этом он пропускает престижную машину.
— В этой истории есть и позитивный момент: и 15 лет назад была эпидемия, которая казалась очень тяжелой, —
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«Карантин». На видео двадцатилетней давности актеры «Городка» предсказали ситуацию в современной России
Еще в 2000-е годы в передаче «Городок» появился выпуск «Карантин… Ехать нельзя». Спустя двадцать лет видео неожиданно стало популярным: по данным сервиса Web archive, с 24...
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