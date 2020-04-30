«Запретный город» в Пекине откроется после перерыва. Но ограничения для посетителей останутся

Источник материала: СТВ

Новости Китая. Знаменитый «Запретный город» в Пекине готов принять первых посетителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дворцовый комплекс, закрытый три месяца назад из-за коронавируса, распахнет двери уже завтра, 1 мая. Правда, некоторые ограничения там все еще будут действовать. Среди них – социальная дистанция.













«Запретный город» – самый большой дворцовый комплекс в мире. В созданном на его основе музее «Гугун» находится крупнейшая в Поднебесной коллекция предметов традиционного искусства китайцев. В 2020 году исторический комплекс отметит 600-летие.