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«Запретный город» в Пекине откроется после перерыва. Но ограничения для посетителей останутся

30.04.2020 15:58 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Китая. Знаменитый «Запретный город» в Пекине готов принять первых посетителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дворцовый комплекс, закрытый три месяца назад из-за коронавируса, распахнет двери уже завтра, 1 мая. Правда, некоторые ограничения там все еще будут действовать. Среди них – социальная дистанция.

«Запретный город» в Пекине откроется после перерыва. Но ограничения для посетителей останутся

«Запретный город» в Пекине откроется после перерыва. Но ограничения для посетителей останутся

«Запретный город» в Пекине откроется после перерыва. Но ограничения для посетителей останутся

«Запретный город» – самый большой дворцовый комплекс в мире. В созданном на его основе музее «Гугун» находится крупнейшая в Поднебесной коллекция предметов традиционного искусства китайцев. В 2020 году исторический комплекс отметит 600-летие.

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Новости Китая. Знаменитый «Запретный город» в Пекине готов принять первых посетителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дворцовый комплекс, закрытый...
 
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