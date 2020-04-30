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Свято-Елисаветинский монастырь, где у монахинь выявили коронавирус, закрыли для прихожан
30.04.2020 20:04 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На сайте Свято-Елисаветинского монастыря появилось объявление, что богослужения будут проходить без прихожан.
«Братья и сестры! С 30 апреля в течение двух недель богослужения в нашем монастыре будут совершаться монашествующими без прихожан», —
О том, что у монахинь монастыря
Как заявил TUT.BY, комментируя ситуацию, председатель синодального информационного отдела БПЦ протоиерей Сергей Лепин, БПЦ проводит разбирательство и ожидает результатов профильных проверок специалистов. «Мы заинтересованы в том, чтобы безопасность сестер и посетителей этого монастыря была обеспечена», —
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На сайте Свято-Елисаветинского монастыря появилось объявление, что богослужения будут проходить без прихожан.
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