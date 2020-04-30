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Свято-Елисаветинский монастырь, где у монахинь выявили коронавирус, закрыли для прихожан

30.04.2020 20:04 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На сайте Свято-Елисаветинского монастыря появилось объявление, что богослужения будут проходить без прихожан.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Братья и сестры! С 30 апреля в течение двух недель богослужения в нашем монастыре будут совершаться монашествующими без прихожан», — говорится в объявлении.

О том, что у монахинь монастыря обнаружили коронавирус, редакции TUT.BY сообщили прихожане накануне Пасхи. Однако все богослужения проходили по плану, сестры монастыря вместе с депутатом Марией Василевич развозили по всему городу освященные куличи. 22 апреля на сайте монастыря появилось подтверждение, что у двух сестер подтвердился COVID-19. В монастыре ввели карантин, но не из-за коронавируса, а из-за «эпидемии ОРВИ». Несмотря на это, богослужения были открыты для прихожан.

Как заявил TUT.BY, комментируя ситуацию, председатель синодального информационного отдела БПЦ протоиерей Сергей Лепин, БПЦ проводит разбирательство и ожидает результатов профильных проверок специалистов. «Мы заинтересованы в том, чтобы безопасность сестер и посетителей этого монастыря была обеспечена», — заверил он.

 
 
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На сайте Свято-Елисаветинского монастыря появилось объявление, что богослужения будут проходить без прихожан.
 
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