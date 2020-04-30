ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Ученые: через какие предметы можно заразиться коронавирусом - зависит от материала

30.04.2020 19:48 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В современных реалиях заразиться коронавирусом возможно буквально от всего.

Ученые: через какие предметы можно заразиться коронавирусом - зависит от материала
Фото: Pixabay
Предметы, разумеется, не стали исключением. Однако каждый предмет имеет разный риск заражения (то есть далеко не от каждого предмета вы наверняка заразитесь).
Условная «заразность» объекта зависит в большинстве случаев от материала из которого состоит изделие. К сожалению, точные сроки жизни на определенных предметах неизвестны (всегда будет иметься погрешность в 1-2 часа).

Однако ориентировочные сроки жизни вируса на поверхностях известны:

Пластмассовая поверхность – до 4 суток.
Металлическая поверхность, кроме меди – до 3-4 суток.
Поверхность или предмет, сделанный из меди – до 3-4 часов.
На бумажных и картонных поверхностях – до 1 суток.
Кроме этого, вирус способен также жить на частицах пыли и даже в тумане! Там срок их пребывания составляет около 2-3 часов.

Выживаемость вируса на продуктах питания

Наверняка все также вспомнили и про обыкновенные продукты питания. К большому сожалению, но на них также может оказаться вирус.

Дело в том, что инфицированный человек может чихнуть или кашлянуть в магазине на любой продукт и тогда уже может быть два исхода событий:

1. Продукт в магазине не запакован и продается на развес (крупы, фрукты, овощи, орехи). В этом случае коронавирус попадет непосредственно на сам товар.

2. Продукт запакован на заводе в упаковку. В таком случае COVID-2019 остается на упаковке и продолжает на ней жить в зависимости от материала. За все время его жизни вы спокойно можете дотронуться до упаковки и заразиться.

Однако стоит отметить, что суждение о возможности заражения путем съедения инфицированных продуктов на данный момент нельзя однозначно подтвердить или опровергнуть.

Исследования по этому вопросу проводили «Европейская комиссия по безопасности пищевых продуктов» и ученые из США.

Первые говорят, что вирус не может жить достаточно долгое время на пищевых продуктах. Вторые же утверждают, что вирус довольно устойчивый и может с легкостью оставаться живым на поверхностях провизии аж до 72 часов.

Вопрос о заразности посылок

Наверняка многих волнует вопрос о безопасности посылок, которые также могут попасть к вам в руки. Что ж, однозначного ответа на этот вопрос опять же нет.

Большинство источников говорят, что на тех же посылках из Китая вируса нет, потому что они очень длительное время едут, а если отталкиваться от таблицы сверху, то мы видим, что на картоне коронавирус живет до суток.

Однако вопрос о нахождении вируса на самом содержимом посылки остается открытым. Такое количество неточной информации обусловлено новизной этого вируса и совершенным отсутствием каких-либо исследований ранее.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В современных реалиях заразиться коронавирусом возможно буквально от всего.
 
Новости дня
Новости
 
Брюссель увязал выделение 60 млн евро помощи с выполнением Минском рекомендаций ВОЗ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

29.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
30.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика