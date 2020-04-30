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Ученые: через какие предметы можно заразиться коронавирусом - зависит от материала
30.04.2020 19:48 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
В современных реалиях заразиться коронавирусом возможно буквально от всего.
Фото: Pixabay
Предметы, разумеется, не стали исключением. Однако каждый предмет имеет разный риск заражения (то есть далеко не от каждого предмета вы наверняка заразитесь).
Условная «заразность» объекта зависит в большинстве случаев от материала из которого состоит изделие. К сожалению, точные сроки жизни на определенных предметах неизвестны (всегда будет иметься погрешность в 1-2 часа).
Однако ориентировочные сроки жизни вируса на поверхностях известны:
Пластмассовая поверхность – до 4 суток.
Металлическая поверхность, кроме меди – до 3-4 суток.
Поверхность или предмет, сделанный из меди – до 3-4 часов.
На бумажных и картонных поверхностях – до 1 суток.
Кроме этого, вирус способен также жить на частицах пыли и даже в тумане! Там срок их пребывания составляет около 2-3 часов.
Выживаемость вируса на продуктах питания
Наверняка все также вспомнили и про обыкновенные продукты питания. К большому сожалению, но на них также может оказаться вирус.
Дело в том, что инфицированный человек может чихнуть или кашлянуть в магазине на любой продукт и тогда уже может быть два исхода событий:
1. Продукт в магазине не запакован и продается на развес (крупы, фрукты, овощи, орехи). В этом случае коронавирус попадет непосредственно на сам товар.
2. Продукт запакован на заводе в упаковку. В таком случае COVID-2019 остается на упаковке и продолжает на ней жить в зависимости от материала. За все время его жизни вы спокойно можете дотронуться до упаковки и заразиться.
Однако стоит отметить, что суждение о возможности заражения путем съедения инфицированных продуктов на данный момент нельзя однозначно подтвердить или опровергнуть.
Исследования по этому вопросу проводили «Европейская комиссия по безопасности пищевых продуктов» и ученые из США.
Первые говорят, что вирус не может жить достаточно долгое время на пищевых продуктах. Вторые же утверждают, что вирус довольно устойчивый и может с легкостью оставаться живым на поверхностях провизии аж до 72 часов.
Вопрос о заразности посылок
Наверняка многих волнует вопрос о безопасности посылок, которые также могут попасть к вам в руки. Что ж, однозначного ответа на этот вопрос опять же нет.
Большинство источников говорят, что на тех же посылках из Китая вируса нет, потому что они очень длительное время едут, а если отталкиваться от таблицы сверху, то мы видим, что на картоне коронавирус живет до суток.
Однако вопрос о нахождении вируса на самом содержимом посылки остается открытым. Такое количество неточной информации обусловлено новизной этого вируса и совершенным отсутствием каких-либо исследований ранее.
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В современных реалиях заразиться коронавирусом возможно буквально от всего.
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